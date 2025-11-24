“Es el mejor técnico del país”: El inesperado elogio de Minor Díaz a Óscar Ramírez tras la derrota de Sporting

Minor Díaz, técnico del Sporting FC, no está satisfecho con los resultados que ha obtenido con el equipo albinegro; sin embargo, este domingo destacó la entrega y la personalidad de sus jugadores.

Luego del partido contra Alajuelense, el entrenador guanacasteco reconoció que no es fácil enfrentar al que él llama “el mejor técnico del país”, al hablar de Óscar Ramírez.

“Al frente tenía a un entrenador que, sin duda, para mí es el mejor, un gran técnico. Yo quería ampliar la cancha con Luis Díaz y me cerró con línea de cinco.

Minor Díaz, técnico del Sporting no está safistecho con la derrota contra Alajuelense, pero recalcó la personalidad de sus jugadores. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Nos faltó claridad en la toma de decisiones en el último cuarto de cancha. El balance que me deja hoy (domingo) es que vi un equipo con personalidad, que hizo presión alta, pero que nos falta convencimiento y, aunque suene trillado, eso se resuelve con mucho trabajo”, destacó.

Necesita más tiempo

¿Cómo se siente el técnico ante la seguidilla de derrotas que ha tenido?

“Uno siempre busca ganar; he encontrado en Sporting una institución muy profesional con las condiciones. Evidentemente, notamos cosas, las cuales debemos ir cambiando y esperamos tener en diciembre la posibilidad de ajustar.

“Para ver un Sporting protagonista, que peleé arriba, por los objetivos, pero institucionalmente, hemos encontrado un muy buen equipo; futbolísticamente hablando, debemos desarrollar una idea y los resultados no nos han acompañado de la forma que queremos, pero es parte del proceso”, expresó.

Sporting se localiza en el octavo posición de la tabla, con 14 puntos. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Díaz agregó que espera ver con el paso del tiempo su idea de trabajo.

“Lo que no tenemos es tiempo y es lo que necesitamos. Desarrollar una identidad de juego no es fácil y creo que va por ahí. Ustedes saben lo que me gusta como entrenador.

“Esto se construye con base en el esfuerzo, trabajo, dedicación. A mí me gusta lo que veo hoy, pero no soy conformista. Ojalá corregir ganando”, añadió.