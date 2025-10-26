Minor Díaz defendió al Cubo Torres y arremetió contra el jugador que no quiere ver ni en pintura en Sporting

Minor Díaz, entrenador de Sporting FC, celebró la gran victoria que consiguieron los albinegros ante el Municipal Liberia; sin embargo, no tiró las campanas al viento y más bien aprovechó para hablar de varios temas a lo interno.
El DT defendió la labor del mexicano Erick “Cubo” Torres, quien tenía algunas jornadas sin anotar, pero que finalmente lo logró ante los pamperos. Aseguró que es muy trabajador y esforzado.
“Erick es un gran delantero, se le ha negado el gol en las últimas fechas, pero trabaja muchísimo, es un profesional que se prepara muy bien y se esfuerza al máximo durante la semana, yo en eso no tengo queja de mis jugadores”, comentó.
Minor Díaz no quiere vagos
Minor afirmó que a él no le gusta los vagos, no los puede ver ni en pintura, un detalle que afirma le ha dejado muy en claro al plantel.
“Al finalizar el partido se los dije a los jugadores, a mí los jugadores vagos no me gustan y no voy a tener un vago acá, yo no tolero al jugador vago, no van conmigo. El jugador acá tiene que prepararse bien en el día a día para el momento que lo ocupe, así sea uno, diez o 90 minutos”, comentó.
Díaz agregó que el equipo va por buen camino, que sus futbolistas están convencidos de su idea y que mientras vayan por ese camino, podrán salir adelante.