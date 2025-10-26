Liberia vivió una noche de terror ante Sporting y perdió más que tres puntos

El Municipal Liberia tuvo una visita de terror a Pavas y dejó escapar tres puntos, que le permitían afianzar su lucha por el liderato del Apertura 2025.

Los auriengros llegaron al estadio Ernesto Rohrmoser, para enfrentar al Sporting, uno de los equipos que ocupan los últimos lugares del campeonato; pero fueron sorprendidos por un equipo capitalino que despertó ante los guanacastecos y los goleó por marcador 3-0.

Si el equipo de José Saturnino Cardozo derrotaba a los albos ocupaba de momento el primer lugar, con 26 puntos; pero con este resultado cayó al tercer puesto, a la espera de los partidos de Saprissa y Alajuelense y se quedó con 23 unidades.

Sporting vs Liberia. Estadio Ernesto Rohrmoser. Prensa ML. (Prensa /Prensa)

La noche de Sporting

Sporting controló las acciones desde que se dio el pitazo inicial. A los dos minutos apareció el volante Fabio Coronado para abrir la cuenta, con un remate de cabeza en el segundo palo, tras un centro del exsaprissista Ryan Bolaños.

Los liberianos tuvieron algunas opciones, intentando empatar las acciones. Yeison Molina remató de cabeza, pero la pelota pegó en el marco de Leonel Moreira.

El equipo de Minor Díaz siguió presionando, en busca de ampliar el marcador, pero no tuvo más opciones en la primera parte. En los primeros minutos del segundo tiempo, cuando Liberia se veía mejor apareció Erick “Cubo” Torres para marcar el segundo de la noche.

Sporting vs Liberia. Estadio Ernesto Rohrmoser. Prensa ML. (Prensa /Prensa)

El mexicano llegó a su quinto tanto en el campeonato y es el goleador de los albos. Al 58, hubo un tiro de esquina de Sporting y Torres hizo alarde de su efectividad y sorprendió a Anthony Monreal con un cabezazo.

La noche terminó con la tercera anotación, al minuto 75, con un gol del mexicano Daniel López, quien tenía pocos minutos de haber entrado al partido, con un derechazo, dejando al arquero liberiano sin posibilidad de reaccionar.

Con esta victoria, Sporting llegó al sétimo lugar, con 14 puntos, dejando a San Carlos en el último puesto, con 12 puntos.

El "Cubo" Torres llegó a los 5 goles con Sporting. Facebook Sporting. (Facebook Sporting./Facebook Sporting.)

“Cubo” Torres se desahogó

Luego del encuentro, el delantero mexicano Erick “Cubo” Torres, quien anotó el segundo para los albos reconoció que muchas personas dudaron de él.

“Me siento muy contento, porque después de mi sanción, mucha gente dudaba de mí y no esperaban que regresara como cuando me fui y me siento feliz, agradecido con Dios, con la vida, porque ha sido un regreso muy positivo.

“Agradecido con la directiva del club, que ha confiado en mí para aportar mi grano de arena a esta institución, con ganas de seguir colaborando”, añadió.

El Cubo destacó el aporte de Minor Díaz para que el equipo se vaya levantando.

“La clave fue salir desde el inicio, con personalidad, con corazón, con Minor hemos mejorado muchísimo, poco a poco se va viendo la mano del profe, y cada vez se está viendo más corazón, más garra, más completo el equipo.

El argentino Malcom Pilone, del Municipal Liberia lamentó el resultado.

“Duele mucho, porque veníamos con la fe de sacar los 3 puntos. Pero más dolidos porque no dejamos una buena imagen y ahora tenemos que levantar la cabeza, porque se viene una final con la Liga”, añadió.