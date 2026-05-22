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Es oficial: Pep Guardiola dice adiós al Manchester City tras 10 años a cargo del club

Manchester City hizo oficial la salida de Pep Guardiola

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Por AFP

El Manchester City confirmó el viernes la marcha, al final de la temporada, de su emblemático entrenador Pep Guardiola, ganador de veinte títulos desde 2016, incluida una Liga de Campeones y seis Premier Leagues.

El técnico español, de 55 años, hará su última aparición en el banquillo del club inglés el domingo contra el Aston Villa, antes de asumir un papel de “embajador” del City Football Group, precisó la entidad en su comunicado.

Pep Guardiola fue técnico del Manchester City por 10 años. (ADRIAN DENNIS/AFP)

En su etapa de 10 años al frente del Manchester City, Guardiola no solo transformó a un equipo segundón en el mejor de Inglaterra, sino que también transformó el fútbol inglés por su manera de jugar.

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“¡Vaya época que hemos vivido juntos!”, dijo Guardiola en un comunicado del club.

“No me preguntéis los motivos por los que me voy. No hay motivo, pero, en lo más profundo de mí, sé que es mi momento”, añadió en el comunicado.

“Nada es eterno; si lo fuera, yo seguiría aquí. Eternos serán el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que tengo por mi Manchester City”, insistió.

La noticia de la inminente salida de Guardiola se filtró por primera vez el pasado lunes.

El exentrenador del Barcelona y el Bayern se mostró muy reservado sobre su futuro cuando el City dejó escapar el título de la Premier League a manos del Arsenal 24 horas después.

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El extécnico del Chelsea, Enzo Maresca, que anteriormente trabajó en el cuerpo técnico de Guardiola en el City, ha sido señalado de forma casi unánime como el hombre destinado a tomar las riendas en el Etihad.

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AFP

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