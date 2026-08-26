Escorpiones sorprende con el fichaje de John Jairo Ruiz, exjugador de Saprissa y Herediano

El benjamín, Escorpiones de Belén, anunció su nuevo delantero y se trata de John Jairo Ruiz, quien llega al conjunto que logró su ascenso a la Primera División tras lo ocurrido con Liberia y su licencia.

Por medio de un comunicado de prensa, el combinado belemita le dio la bienvenida al atacante que tuvo paso por el fútbol internacional y, en nuestro país, con equipos grandes como el Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano, entre otros.

Ruiz ha sido seleccionado nacional. (Rafael Pacheco Granados)

“¡Bienvenido, John Jairo Ruiz, nuevo en la familia de Escorpiones! El experimentado volante se une a Escorpiones de Belén por los próximos dos torneos y ya está listo para defender nuestros colores", informó el conjunto belemita.

“Experiencia, magia y goles para seguir construyendo nuestra historia. ¡Somos Escorpiones de Belén!“, publicó el equipo herediano en el comunicado de bienvenida a su nuevo futbolista.

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Escorpiones no ha tenido un gran arranque pese a que ganó 0-3 a San Carlos en la primera fecha; no obstante, ese resultado fue por la situación financiera de los norteños, que perdieron los puntos en la mesa.

Los belemitas visitan el estadio Ricardo Saprissa el próximo domingo a las 6 de la tarde, y actualmente suman cuatro unidades, tras el mencionado triunfo en la mesa contra los sancarleños, caer en su visita al Morera Soto ante Alajuelense 2-1, empatar contra Pérez Zeledón sin goles en condición de local, perder contra Sporting en Grecia y ser vapuleados por Cartaginés en la última jornada el pasado fin de semana en el duelo disputado en el Rafael Bolaños.