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¿Espionaje en el Mundial? Técnico de Corea del Sur responde tras incidente con un dron

México enfrentará a Corea del Sur, este jueves, a las 7 de la noche, en el estadio Guadalajara

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Por AFP

El técnico de Corea del Sur, Hong Myung-Bo, confirmó este miércoles que un dron sobrevoló uno de sus entrenamientos previo al partido contra México, por la segunda fecha de la Copa del Mundo, pero descartó que haya habido fuga de información sobre su estrategia.

México y Corea del Sur se enfrentan este jueves en Guadalajara por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026, a las 7 p.m. hora tica, en el estadio Guadalajara.

“Efectivamente, nos enteramos de que había un dron sobrevolando. Afortunadamente fue antes de desarrollar nuestra táctica”, dijo Hong en una rueda de prensa.

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El volante de Corea del Sur Hwang In-beom celebra el primer gol de su equipo ante República Checa como parte del grupo A del Mundial, en el Estadio Guadajalara.
Corea del Sur irá por su segunda victoria ante México, este jueves. Foto: AFP. (ULISES RUIZ/AFP)

La jornada: Grupo A: Chequia vs Sudáfrica, 10 a.m. México vs Corea del Sur: 7 p.m. Grupo B: Suiza vs Bosnia vs Herzegovina, 1 p.m., Canadá vs Catar, 4 p.m.

Rival fuerte

Más temprano, medios de comunicación reportaron que un dron sobrevoló la práctica del representativo surcoreano en las instalaciones de las Chivas del Guadalajara.

“No nos afectó”, aseguró el seleccionador de los Guerreros de Taeguk, pero “lo ocurrido sí fue lamentable”.

Ya enfocado en el partido de este jueves en el estadio de Guadalajara, en el que estará en juego el liderato del grupo, Hong definió a México como “uno de los rivales más fuertes” en este Mundial.

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Fotos del la previa y la inauguración del mundial de fútbol 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México / juego entre México y Sudáfrica/ foto John Durán
El juego entre México y Corea del Sur será a las 7 p.m. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/Fotos del la previa y la inauguración del mundial de fútbol 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México / juego entre México y Sudáfrica/ foto John Durán)

El seleccionador de 57 años espera un estadio adverso, contrario al primer partido en el que vencieron 2-1 a República Checa con el apoyo de los aficionados locales.

“En el primer partido nos animaron con mucha pasión, ahora será diferente, pero mis jugadores tienen experiencia en este tipo de partidos”, dijo el estratega.

Consideró que para resolver el duelo ante el Tri “necesitamos controlar el ritmo y el flujo del partido”.

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AFP

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