ESPN da pistas sobre los candidatos a ocupar el banquillo de Alajuelense y dio detalles sobre Saturnino Cardozo

En Alajuelense podrían estar a la espera de lo que pase con el Municipal Liberia en el torneo de Clausura 2026, para luego ir a la caza de su entrenador, José Saturnino Cardozo.

Eso es lo que aseguraron en la cadena ESPN este viernes, donde dijeron que una posible eliminación de los aurinegros del campeonato nacional haría que los rojinegros presenten una oferta formal al entrenador paraguayo. Además, mencionaron que otro sudamericano y un español también son valorados para ocupar el banquillo rojinegro.

Entonces, si los liberianos dejan a Saprissa en el camino, en la Liga apostarían por dos entrenadores que ya tienen en la mira.

José Saturnino Cardozo es una apuesta fuerte por el banquillo de Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Lo más nuevo en Alajuelense

Esto dijo el periodista costarricense Daniel Murillo sobre Cardozo y el interés de los liguistas:

“José Saturnino Cardozo ya sabe del interés de Liberia y Alajuelense y les ha pedido un tiempo, a sobrepasar las semifinales.

“Hay dos escenarios para el domingo: Liberia pasa o se queda en el camino y si Liberia pasa, Alajuelense tomará su plan B o C de entrenador, que no será costarricense y se habla de un sudamericano, posiblemente uruguayo, y también de un español, que está en la segunda división del fútbol europeo.

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“Si pasa la eliminación de Liberia, José Saturnino Cardozo es el principal candidato para los rojinegros y le harían una propuesta para intentar seducirlo. Gusta que el paraguayo haya descartado dos opciones de televisión para comentar la Copa del Mundo, Cardozo no irá al Mundial, para poder firmar un contrato.

“Esto lo ha aceptado la LDA, lo ha visto con buenos ojos, porque el proceso no puede esperar y la Liga está apuntando a que, a finales de la próxima semana, tener el banner de bienvenida para su nuevo entrenador y que de esa manera comience a trabajar en la planilla.

“Creo que estamos a horas o días de que se conozca quién será el nuevo entrenador de Liga Deportiva Alajuelense”.