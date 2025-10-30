Esposa de David Guzmán se defiende ante los critican que el jugador bese en la boca a su hija

Stacy Montero, esposa del jugador del Saprissa David Guzmán salió al paso de quienes critican que el jugador le dé besos en la boca a sus hijos.

El domingo anterior, Montero compartió un video en sus redes, en donde Gianna y Maximiliano, los hijos del jugador se despiden con un besito, antes de que el volante jugara contra el Puntarenas FC. Además, la niña los persigna y se van a la gradería para ver el encuentro ante los porteños.

Stacy Montero, esposa del jugador David Guzmán se defendió de quienes critican que besen en la boca a sus hijos. Instagram. (Instagram. /Instagram.)

Stacy hizo unas historias en Instagram para aclarar lo que pasó en el video y dijo que ella no es de normalizar conductas, pero que educan a sus hijos como ellos creen que es mejor.

Lo que dijo la esposa de David Guzmán

Esto dijo la esposa del futbolista del Saprissa ante las críticas y comentarios que ha recibido en redes:

“Esa señal de darnos la bendición antes de salir o despedirnos es una costumbre que tiene mucho valor para nosotros acá y lo hacemos cuando los chicos van la escuela, Niko va a un entrenamiento.

“Hay gente que habla de otras cosas, desde las bacterias en la boca, de no normalizar este tipo de cosas y desde el respeto y el cariño, gracias a las personas que lo hacen con buenas intenciones.

“Estamos muy claros en casa y hacemos el mejor trabajo como papás, desde la conciencia, cada uno en sus roles. En este caso, no es un adulto con un hijo, es una hija con un papá.

“Quiero aclarar, porque he recibido muchos comentarios, sobre algunas conductas que están criticando: me hubiera encantado que el enfoque principal fuera la bendición de una hija a un papá, pero lo que les puedo decir es que estén tranquilos, todo está bien en casa.

“Ahora que tengo un preadolescente de 10 años puedo decirles que hay conductas que se han cambiado con el tiempo; si ustedes me preguntan en qué momento Niko y yo dejamos de darnos un periquito en la boca, no lo sé.

David Guzman, volante del Deportivo Saprissa (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

“En esta casa nunca se ha visto con malicia o con la intención de perjudicar a los niños, yo entiendo de verdad. Cada quién hace con sus hijos lo mejor que cree y para nosotros, el video sigue siendo igual de especial”, afirmó en sus redes.

