Esposa de Tomás Rodríguez abrió su corazón tras convocatoria del jugador con Panamá

La pareja atraviesa un momento muy especial junto al bebé de ambos, quien tiene ocho meses. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La emoción invadió a la esposa del futbolista Tomás Rodríguez, luego de que el jugador del Saprissa, fuera convocado por la Selección de Fútbol de Panamá para disputar los próximos compromisos rumbo a la Copa del Mundo 2026.

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La joven compartió su felicidad en un video difundido por LP La Prensa de Panamá, donde aseguró sentirse profundamente orgullosa por este importante paso en la carrera deportiva de su esposo.

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“Siempre luchó por eso”

Kimberly confesó que la convocatoria representa uno de los sueños más grandes del futbolista y aseguró que él siempre trabajó muy fuerte para alcanzar esa meta.

“Quiero darle gracias a Dios porque fue algo por lo que siempre luchó, me siento super orgullosa de él”, comentó emocionada.

La esposa del jugador también reveló que, curiosamente, en la última conversación que tuvieron antes de conocerse la noticia ni siquiera hablaron sobre la convocatoria.

“Él no me había dicho nada de la convocatoria, pero siempre me decía que él quería ir”, contó.

Tomás Rodríguez fue llamado por la Selección de Panamá rumbo a los compromisos del Mundial 2026. (esposa de Tomás Rodríguez /esposa de Tomás Rodríguez)

Un sueño que vivirán a la distancia

Aunque la familia quería acompañar al futbolista en esta importante etapa, Kimberly explicó que por ahora será complicado debido a que el bebé que tienen juntos apenas tiene ocho meses de nacido.

Según detalló, Tomás le pidió que viajara con él, pero consideran que todavía el pequeño está muy bebé para hacer ese tipo de trayectos.

“Él me dijo que fuera con él, pero el bebé está muy pequeño ahorita”, explicó.

La convocatoria del jugador ha generado gran alegría entre sus familiares, amigos y seguidores, quienes no han dejado de enviarle mensajes de apoyo y felicitaciones tras conocer la noticia.