Esta fue la pregunta que hizo explotar a un Hernán Medford que había llegado muy tranquilito

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, perdió la dulzura del carácter cuando le preguntaron por enfrentamientos anteriores contra Herediano.

Este domingo, luego de la victoria 2-0 ante el Municipal Liberia, el Pelícano conversó con los medios de comunicación y explotó ante la consulta del periodista Juan Carlos Sanabria, del medio digital “Qué golazo mae”.

La pregunta de Sanabria iba relacionada con lo que pasó hace unas semanas, cuando la S venció a Herediano, el 8 de marzo anterior. Esto le preguntó el periodista:

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“En estas instancias juega todo… prensa, aficiones. Hace un tiempo atrás, usted decía que le pasó por encima a Herediano. ¿Está el Deportivo Saprissa para pasarle por encima a Heredia?“.

La respuesta de Medford

Al Pelícano no le gustó la pregunta y se mandó fuerte.

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa se molestó por una pregunta que le hicieron luego del juego ante Liberia. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“No me salga con cosas del pasado, es como que no hicieran la pregunta. No me la hicistes, no quiero polémica; estoy contento y feliz, deja de hacer polémica.

“Estamos hablando de atrás; mejor decirme como cuando fui al Mundial de Clubes; mejor hábleme del futuro y no me hable del pasado. Este señor que está aquí no quiere polémica, me estás saliendo con estas habladas.

“El pasado interesa… casi digo la palabra, pero luego me graban y me sancionan. Estoy todo contento, no me agüevés, déjeme disfrutar un poquito, te respeto, pero no quiero hablar del pasado. A un equipo como Herediano lo voy a respetar siempre", expresó.

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Las declaraciones del Pelícano

Luego, habló de la victoria ante los guanacastecos y dijo: “Felicito a esta gran afición, les agradezco, espero el miércoles llenar el estadio, mis respetos.

“Fue un partido bueno, porque tuvimos oportunidades, Liberia las tuvo, le ganamos a un muy buen equipo y le quitamos el invicto de tantos partidos, es un muy buen equipo.

Saprissa le ganó a Liberia por marcador 2-0. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Nos costó, pero los muchachos en el orden táctico estuvimos bien, pero ellos (Liberia) tiene sus virtudes, por eso a veces nos provocaron cosas.

“Nosotros sabíamos que no iba a ser nada fácil, se complicó, pero tuvimos un equipo de calidad que sacó bien la victoria”, destacó.