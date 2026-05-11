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Esta fue la pregunta que hizo explotar a un Hernán Medford que había llegado muy tranquilito

Hernán Medford perdió la dulzura del carácter, luego del juego entre Saprissa y Liberia

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, perdió la dulzura del carácter cuando le preguntaron por enfrentamientos anteriores contra Herediano.

Este domingo, luego de la victoria 2-0 ante el Municipal Liberia, el Pelícano conversó con los medios de comunicación y explotó ante la consulta del periodista Juan Carlos Sanabria, del medio digital “Qué golazo mae”.

La pregunta de Sanabria iba relacionada con lo que pasó hace unas semanas, cuando la S venció a Herediano, el 8 de marzo anterior. Esto le preguntó el periodista:

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“En estas instancias juega todo… prensa, aficiones. Hace un tiempo atrás, usted decía que le pasó por encima a Herediano. ¿Está el Deportivo Saprissa para pasarle por encima a Heredia?“.

La respuesta de Medford

Al Pelícano no le gustó la pregunta y se mandó fuerte.

Saprissa v. Liberia
Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa se molestó por una pregunta que le hicieron luego del juego ante Liberia. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“No me salga con cosas del pasado, es como que no hicieran la pregunta. No me la hicistes, no quiero polémica; estoy contento y feliz, deja de hacer polémica.

“Estamos hablando de atrás; mejor decirme como cuando fui al Mundial de Clubes; mejor hábleme del futuro y no me hable del pasado. Este señor que está aquí no quiere polémica, me estás saliendo con estas habladas.

“El pasado interesa… casi digo la palabra, pero luego me graban y me sancionan. Estoy todo contento, no me agüevés, déjeme disfrutar un poquito, te respeto, pero no quiero hablar del pasado. A un equipo como Herediano lo voy a respetar siempre", expresó.

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Las declaraciones del Pelícano

Luego, habló de la victoria ante los guanacastecos y dijo: “Felicito a esta gran afición, les agradezco, espero el miércoles llenar el estadio, mis respetos.

“Fue un partido bueno, porque tuvimos oportunidades, Liberia las tuvo, le ganamos a un muy buen equipo y le quitamos el invicto de tantos partidos, es un muy buen equipo.

Saprissa v. Liberia
Saprissa le ganó a Liberia por marcador 2-0. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Nos costó, pero los muchachos en el orden táctico estuvimos bien, pero ellos (Liberia) tiene sus virtudes, por eso a veces nos provocaron cosas.

“Nosotros sabíamos que no iba a ser nada fácil, se complicó, pero tuvimos un equipo de calidad que sacó bien la victoria”, destacó.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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