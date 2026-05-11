En medio de lágrimas Jefferson Brenes dedicó a su papá el gol que metió a Saprissa a la final

Un auténtico golazo fue lo que marcó Jefferson Brenes, quien fue una de las grandes figuras del Saprissa ante Liberia en el duelo de vuelta de las semifinales, con lo que los de Tibás sellaron su pase a la siguiente fase contra Herediano.

En los instantes siguientes tras acabar el encuentro contra los pamperos, en FUTV el volante morado, con la voz entrecortada y con lágrimas en sus ojos, le dedicó la anotación a su padre, quien no pasa por un buen momento.

Brenes le dedicó el tanto a su padre (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Quiero dedicarle el gol a mi padre allá en Siquirres, que está pasando por una situación complicada; entonces el gol es para él y, además, agradecerle a la afición que se hizo sentir, que nos dio el apoyo. A pesar de esto estoy en otra final y lo único que me queda es agradecerle a Dios, ya que son sueños de niño”.

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“Yo creo que, al final de cuentas, cuando uno no tiene mucho tiempo para pasar con la familia, lo único que le queda es dedicarle estos goles a ellos; al final de cuentas, son ellos los que siempre están detrás de la pantalla apoyándolo a uno y creo que eso es fundamental para uno como jugador. Bueno, también los compañeros, que hicieron un gran esfuerzo y ojalá también el miércoles la afición se vuelva a hacer sentir; este estadio, independientemente del partido que sea, siempre nos apoya”, confesó el volante, quien se notó muy emocionado en la entrevista.

Jefferson habló sobre las críticas de su número 10 (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El jugador tibaseño dejó claro lo que han criticado acerca de su dorsal 10, pero recalcó que ha venido levantando el nivel.

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“A pesar de que se dijeron cosas, yo creo que vengo desde abajo; sé que llevar el 10 siempre es una responsabilidad. Estoy tranquilo y feliz de estar en Saprissa; el número está ahí, guindado; lo retiró Alonso Solís. A mí me pagan para ser campeón y trabajar cada día; el número es una motivación, pero agradezco a la afición cuando también me apoyan”, sentenció Jefferson.