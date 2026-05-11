Saprissa inició la cacería por el título y ahora va por el demonio más temido: Herediano

Saprissa salió de caza en su camino hacia el título 41 de su historia y su primera víctima fue un digno Municipal Liberia que cayó 2-0 ayer y 3-1 en el global. Ahora los morados tratarán de continuar su cacería con un rival más pintado en la final, el Herediano.

La Cueva se tiñó con un tifo del anime de Demon Slayer y con el lema de “La cacería ha comenzado”; adelantaron el reto que se viene para los de Tibás, siendo el primer obstáculo superado este domingo, pero con el demonio más complicado esperándolos en la final: El Club Sport Herediano, club al que deberán ganarle dos series de ida y vuelta, cerrando de visita, si quieren ser campeones nacionales.

Brenes marcó un golazo de media chilena (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El juego no fue nada sencillo para el Monstruo ya que inclusive fueron los visitantes quienes empezaron a jugar sin complejos en la temida Cueva y fueron los primeros en advertir sus intenciones.

Por poco Joaquín Alonso Hernández silencia Tibás a los 13 minutos, pero un salvador Ricardo Blanco despejó la esférica de la línea.

En la jugada siguiente, en el tiro de esquina, una vez más los guanacastecos estuvieron cerca de abrir la cuenta, de no ser por un David Guzmán que en el primer poste logró despejar de cabeza un remate que llevaba destino de gol.

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Los morados no encontraron mucha claridad en la primera mitad, solo un cabezazo de Kendall Waston, que picó demasiado. de cabeza en la reposición que, por picar la pelota, pasó por encima su tiro de cabeza, pero estuvo realmente cerca de poner a la Cueva a celebrar.

El tifo de Saprissa en el recibimiento ante Liberia sobre Demon Slayer (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Jefferson Brenes tuvo su revancha de aquel error en el juego de la segunda vuelta contra Liberia, que fue responsable de uno de los goles con los que Saprissa cayó en casa, y en esta ocasión, en el 45+6, con una tijera puso el 1-0 con el que Tibás se volvió una auténtica locura, ya que con eso Medford y compañía estaban avanzando a la final.

Para la segunda mitad, los pamperos, sin ningún complejo, fueron al frente en la búsqueda de la paridad, pero se llevaron un susto a los 58 minutos tras un tanto de Tomás Rodríguez que sentenciaba la serie; sin embargo, fue anulado por posición adelantada.

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El norteamericano Joaquín Alonso Hernández de nuevo fue el hombre que inquietó el arco de los locales y, con gran remate colocado a los 61, estuvo a nada de emparejar la serie, de no ser por un Abraham Madriz que se puso la capa de héroe para volar y sostener la ventaja para los pupilos del Pelícano.

Saprissa es finalista del Clausura 2026 (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por más que los Coyotes intentaron lograr ese empate, no fue posible, ya que al 90+3 de nuevo el joven portero morado le negó otro grito de gol a Hernández con otro tapadón al ángulo.

Al cierre, Liberia cometió un penal en una contra del Saprissa, que Ariel Rodríguez cambió por gol para alborotar la locura en la Cueva, porque Saprissa está en la final, donde intentará que su cacería tenga un capítulo más.