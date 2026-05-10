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¿Le perdonaron la roja a Jefferson Brenes antes de su gol? Analista arbitral lo analiza

Henry Bejarano no ve roja en la acción de Brenes sobre John Paul Ruiz

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Por Henry Bejarano Matarrita

El Saprissa encontró el gol por medio de Jefferson Brenes al cierre del primer tiempo gracias a un tremendo gol del mediocampista número 10; no obstante, instantes antes, el jugador se vio involucrado en una dura entrada sobre John Paul Ruiz de Liberia.

Bejarano no ve roja a Brenes antes del gol (Jose Cordero)

Brenes tiró el pie hacia arriba y golpeó al pampero; no obstante, el silbatero no lo vio como roja y Henry Bejarano dejó clara su opinión sobre la jugada del volante tibaseño.

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“Esa de Brenes, si bien es cierto tira el pie, pero no es para roja”, aseguró el analista de La Teja.

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Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

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