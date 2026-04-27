Esta fue la razón que dio Pablo Guzmán de Repretel para no transmitir la conferencia de prensa de Óscar Ramírez

Aficionados se quedaron con las ganas de ver la conferencia de prensa de Óscar Ramírez por canal 6 tras quedar eliminados del torneo. (JOHN DURAN/John Durán)

La eliminación de Liga Deportiva Alajuelense del campeonato nacional dejó a muchos aficionados con más de una frustración este domingo.

Y es que, además del golpe deportivo tras caer 2-1 ante Municipal Liberia y quedar fuera de semifinales, cientos de manudos se quedaron con las ganas de ver la conferencia de prensa del técnico Óscar Ramírez por Repretel.

El partido entre Liberia y Alajuelense se transmitió este domingo por canal 6 y al finalizar el encuentro no emitieron completas las conferencias de prensa, justo en un momento clave para la afición rojinegra.

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La expectativa era alta, principalmente porque en las últimas horas ha tomado fuerza el rumor de que esta podría haber sido la última vez del “Machillo” en el banquillo manudo e incluso que podría anunciar su salida o retiro del equipo.

Por eso, más de uno estaba deseando ver la conferencia de Ramírez para ver si decía algo al respecto, más que las reacciones por la eliminación.

El director de Deportes Repretel, Pablo Guzmán, explicó que únicamente se transmitió la conferencia del técnico liberiano, José Saturnino Cardozo, debido al límite de tiempo en programación.

“Teníamos que terminar el programa a las 6:30 p.m. por el noticiero”, señaló Guzmán.

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Al final, muchos liguistas tuvieron que recurrir a la radio y redes sociales para enterarse de qué dijo Ramírez y si realmente se despediría del equipo tras el duro golpe en el Clausura 2026.

Al final el “Machillo” dijo que quedaban “dos semanas de trabajo” para analizar qué pasó en este torneo, pero no confirmó si después de eso se iría del banquillo.