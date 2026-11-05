Esta fue la tajante respuesta de Yendrick Ruiz ante la pregunta de si será el técnico del Herediano

Yendrick Ruiz tiene claro cuál es el su momento en el Herediano. (John Durán/Rafael Pacheco Granados)

Yendrick Ruiz, asistente técnico del Herediano, dio este miércoles la conferencia de prensa previa al juego del jueves contra Saprissa; sin embargo, una pregunta que no tenía nada que ver con el encuentro se llevó la atención de muchos.

A la mano derecha de Jafet Soto en el banquillo florense le consultaron si se ve pronto como el entrenador del Team y si es una idea que tiene planteada.

Yen fue muy franco y directo: es algo que le gustaría y para lo que se está preparando, pero en su debido momento. No quiere apresurarse ni correr, por lo que ahorita no lo ve en su futuro.

“Yo me estoy preparando, yo estoy haciendo todo para estar al 100%, para tener la claridad a la hora de tomar esa decisión, pero por el momento no es una opción ser el entrenador del Herediano”.

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Yendrick Ruiz tiene claro que todavía no es el momento de dirigir a Herediano

Ruiz es el entrenador de la U-20 florense y cuando Paulo Wanchope dejó el banquillo le dio una mano a Jafet como su asistente. Sin embargo, tiene muy claro cuál es su posición y no se quiere ni adelantar ni quemar.

La falta de experiencia en general fue uno de los argumentos por los que, de hecho, su hermano Bryan Ruiz no se lo llevó a la Selección de Costa Rica, sino que lo dejará para que ruede un poquito más.

A Yendrick le ha tocado dirigir algunos encuentros este torneo, ante la expulsión que sufrió Jafet Soto en Pérez Zeledón como ante Cartaginés, el 25 de octubre.

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Yendrick Ruiz se enfoca en ayudar a Herediano a cerrar el torneo

Conocer las bases florenses y ayudar a que el torneo acabe de la mejor manera posible para el campeón nacional son unas de sus prioridades ahora.

“Sabemos en la posición que estamos, sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos la cantidad de puntos que nos quedan. Mientras tengamos opción matemática vamos a luchar hasta el final en busca de la clasificación, pero si la clasificación no se nos da también sabemos que en la parte de la tabla que estamos, tenemos que subir”, comentó.

Sin correr ni quemarse, como sucedió con algunos de sus excompañeros, Yen tiene claro cuál es su rol hoy por hoy.