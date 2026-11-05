¿Está preparado el fútbol de Costa Rica para una emergencia como la de Jesús de Miguel Alameda en España? Doctor alerta sobre un detalle

Un reconocido doctor, especialista en medicina deportiva, advierte lo que podría pasar en Costa Rica si llega a ocurrir una situación similar a la que se vivió en España con el delantero Jesús de Miguel Alameda.

El mundo del fútbol está conmocionado por el fallecimiento del delantero de 30 años, quien perdió la vida luego de un choque brutal por la disputa de un balón.

Esteban Campos, exmédico del Saprissa, miembro del FIFA Medical Committee y especialista en medicina deportiva, confirmó la causa de muerte del jugador, pero además envió un mensaje a quienes dirigen el fútbol costarricense.

“El término médico para este tipo de traumas se denomina ‘conmotio cordis’, el cual es un paro cardíaco producto de un golpe directo al pecho y por consiguiente, directo a un corazón que está totalmente sano. El conmotio cordis es la tercera causa de muerte en deportistas jóvenes.

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Jesús de Miguel falleció luego de recibir un duro golpe durante un juego entre el Tenerife y el FC Andorra. Foto: tomada de X Tenerife. (Tenerife/X/Tenerife/ X)

“En el fútbol supone alrededor de un 7% de incidencia y por lo general es ocasionada por un balonazo en el pecho”, destacó el especialista.

Una señal

Luego, Campos aseguró que, en la actualidad, en el país no existen protocolos de atención médica en el terreno de juego, para atender este tipo de emergencias.

“En Costa Rica, lamentablemente, no existen protocolos de atención médica en el terreno de juego que faciliten la prestación, organización y coordinación de los servicios médicos de emergencias durante un partido de fútbol. Y es que tener una ambulancia en sitio no es suficiente.

“Se necesitan profesionales debidamente capacitados y equipamiento de avanzada para poder atender un siniestro de estos.

Para el especialista, el tener una ambulancia en los estadios no es suficiente. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael PACHECO GRANADOS)

“La FIFA ha insistido en la importancia de lograr un equipo de trabajo organizado, coordinado y entrenado, lo que llamamos PEAP (Pre Emergency Action Plan, en español ‘Plan de acción preemergencias‘), el cual supone una definición clara de los recursos y los roles que los diferentes profesionales llevarán a cabo en caso de un siniestro.

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“Lo que se busca es que durante una emergencia, los profesionales de la salud puedan trabajar en forma totalmente coordinada a fin de garantizar una atención pronta y efectiva. Las emergencias sucedidas dentro de un terreno de juego generan un gran estrés aún en profesionales de la salud, y solo a través del entrenamiento debido se puede garantizar un equipo de trabajo exitoso”.

El doctor confirmó que en este tipo de situaciones, los segundos son vitales y la toma de decisiones debe ser efectiva y coordinada.

“Cada recinto deportivo en donde se realice un encuentro de fútbol deberá contar con: ambulancia de soporte avanzado de vida, paramédicos y médicos experimentados, desfibriladores, equipo de intubación, entre otros. La sola presencia de un medico de equipo en cancha sin los recursos adecuados es totalmente insuficiente.

Esteban Campos hizo un llamado a las autoridades para prestar atención a las emergencias que se dan en el fútbol. Foto: cortesía. (Esteban Campos/Esteban Campos)

“La Federación Costarricense de Fútbol, en conjunto con la Unafut, Unnifut y Liasce, deben garantizar la seguridad de los actores en un terreno de juego. Se deberían establecer comisiones médicas que garanticen requisitos mínimos para la prestación de los servicios en los clubes de fútbol, en los estadios con las empresas de emergencias extrahospitalarias.

“Además, es urgente la elaboración y el cumplimiento de protocolos de emergencias en el terreno de juego. Los médicos de equipos de fútbol, así como los terapeutas físicos y demás personal de apoyo deberían cumplir con acreditaciones periódicas en RCP (reanimación cardiopulmonar)”.