Estadounidense cumplió el sueño de ver a Bryan Ruiz jugar con el Morera Soto a reventar

Hay pasiones que cruzan fronteras y por las que se hacen sacrificios que para muchos son locuras y para otros todo un testimonio de fidelidad, ese es el caso de la estadounidense Tara Key con la Liga Deportiva Alajuelense.

El nombre de esta fiebraza originaria de Texas es bien conocido entre la feligresía manuda, afición, directiva y jugadores conocen un poco de su historia y lo que significa para ella la posibilidad de estar en el estadio celebrando títulos.

En estas semanas cumplió el anhelo que siempre tuvo, estar en la Catedral a reventar con otros rojinegros disfrutando de diversos festejos, actividades por las que hace hasta lo imposible por venir al país.

El 18 de junio celebró el Día del Liguismo junto al tricampeonato de las leonas, el 22 de junio vibró viendo al León eliminar al Saprissa en la semifinal del Clausura 2022. Esa vez, dado que le permiten entrar a la zona donde los familiares de los jugadores esperan, se pudo tomar fotos con algunos de sus ídolos que le faltaban, como Bryan Ruiz y Giancarlo González.

En sus planes también estaba estar en la final que podría darle al León la 31, pero la decisión de la directiva manuda de jugar el jueves y no este miércoles la fregó, pues ese día regresa a Texas junto a su familia, a pesar de eso anda feliz de la vida al ver su equipo tan cerca del título.

En el Morera Soto Tara key se siente feliz de la vida. Foto Sergio Alvarado

Desde que conoció a la Liga en 1997, siempre había soñado disfrutar tanto como lo hizo en el Día del Liguismo y en el clásico, pero por la distancia y diversas circunstancias los cierres de los campeonatos siempre la agarran en Estados Unidos.

“Llevo 25 años esperando vivir un momento así, no tengo palabras, la verdad. Es imposible creer que he podido vivir momentos tan inolvidables, el sábado con la final de la leonas y esta semifinal ganándole a Saprissa en casa de esta manera, para mí es un sueño hecho realidad.

“El ambiente que se vive en el Morera Soto es impresionante, la Liga siempre tiene cómo levantar al equipo, llenar el estadio, con un ambiente increíble y cómo se transmite al equipo, es algo que uno lo siente mucho”, comentó.

Para ella el ambiente de estadio, dar unas vueltas en las afueras del Morera antes de entrar, conversar con otros manudos, conocer gente, convierten la Catedral del fútbol en su lugar preferido en el mundo. Confiesa que el fútbol es un deporte que la transformó y por el que hace cualquier sacrificio, como en las semis, cuando no tenía quien la acompañara al estadio.

Por supuesto juegan el jueves en vez de miércoles y me voy el jueves a las 3 ✈️🤦🏼‍♀️….. pic.twitter.com/kXSihPa7p4 — Tara Key (@tarachio) June 23, 2022

“Vine con un amigo que es el ingeniero que nos hizo la casa, yo tenía que estar en el clásico y la familia está en Dota, entonces vino conmigo aunque es morado. Estoy sumamente agradecida porque quería ver a Bryan Ruiz jugar en el Morera Soto con la rojinegra, no había podido”.

Por la pandemia y porque hasta este año regresaron los aficionados a los estadios, ella no había podido ir a la Catedral desde diciembre del 2019, estuvo en la trágica noche en la que los manudos perdieron la 30 ante Herediano en la celebración del centenario rojinegro.

“Superlinda experiencia. Me voy feliz porque viví la final de las leonas y el clásico para mí fue lo máximo. Ganarle a Saprissa en casa es siempre una alegría enorme, ir a ese partido y haber vivido ese ambiente me hace que no extrañe no ir a la final”, explicó.

Identificación

La Liga acercó tanto a Tiquicia a esta estadounidense que hasta tiene negocios en el país, un beneficio de café en Santa María de Dota, donde tiene una casa en la que se queda cuando viene al país junto a sus hijos y esposo.

El nivel de identificación ha sido tal que hasta se hizo superfan de la Sele y a pesar de ser gringa, en el fútbol reconoce que va con Costa Rica. El 4 de abril estaba en el país y fue al Estadio Nacional a ver la mejenga ante Estados por el cierre de la eliminatoria rumbo a Catar 2022 con camiseta y bandera tica.

Sobre la serie con Cartaginés está feliz de la vida, pues es una final que siempre quiso ver le caen bien los brumosos.

“Yo siempre he querido una final con Cartago porque sé que en Costa Rica es el segundo equipo de casi todos, el fútbol no siempre ha sido justo con ellos, no estoy diciendo que quiero que ganen, ¡jamás!, yo quiero que gane la Liga, pero que lindo verlos en una final luchando por ese sueño también. Que gane el mejor”, comentó.

El sueño de estar pegando brincos en la calle ancha de Alajuela celebrando un título manudo es algo que confía que conseguirá muy pronto, si en esta ocasión por un día podría perdérselo, sabe como buena fiebre que el fútbol da revanchas.

Tara Key vio el partido de ida de la final en su casa en Santa María de Dota: Cortesía

