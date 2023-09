Estas son las tres razones por las que Juan Carlos Retana renunció al Herediano

Este jueves hubo una sorpresiva noticia en el Herediano, pues el presidente de Fuerza Herediana, Juan Carlos Retana, sin previo aviso, puso su renuncia sin posibilidad de dar marcha atrás.

El club envió un comunicado informando que Retana no continuaba al frente de la institución rojiamarilla, lo que sorprendió a todos los aficionados, no solo del Herediano, sino de cualquier otro equipo.

Juan Carlos Retana dice que cumplió su misión pastoral en Herediano. (CARLOS GONZALEZ CARBALLO)

La Teja llamó al exjerarca florense y le preguntó cuáles fueron las razones para su inesperada salida.

Retana fue presidente desde abril del 2018 y bajó su gestión, el club ganó tres títulos nacionales, una copa Concacaf y dos Supercopas. Aquí un extracto de la entrevista con Retana.

-¿ Por qué se va de Herediano?

- Básicamente, por tres puntos y los voy a dar en orden; uno, la relación que tuve con los jugadores, los que están y algunos que han pasado por ahí por un tema de mentoría, consejería que ya cumpli. La parte espiritual era lo más importante, recuerde que soy Pastor. Segundo, el cariño con el que me trató la afición desde hace cinco años, de que me paren en calle y me digan presi, compartir lo que están comiendo en el estadio, eso es especial y ya se cumplió. Y, tercero, que es material, es el proyecto del estadio que siempre ha estado en el tintero y en mi administración se inició, con todas las vicisitudes, recuerde que empezamos en pandemia, en crisis, pero es algo que va bien encaminado y se va a terminar.

-¿Se va en buenos términos o hubo alguna discrepancia con alguien?

- Nada de eso, la junta directiva no se lo esperaba, fue un tema que venía meditando en oración, soy cristiano, y en 2018, sin saber lo que me depararía el futuro, le pregunté a Dios y me dijo que sí, que apoyara al Herediano. Luego de meses entendí lo que querría de mí y le dije, si me pone aquí , cuando me digas que me tengo que ir me voy a ir. Y eso es lo que está pasando, Dios me está diciendo que le dedique mi tiempo a otra misión, que no sé que es. Que ya cumplí en Herediano mi misión espiritual y ahora me quiere llevar a otros lugares. Solo sé que es el momento en que tengo que hacerlo, soy obediente, si me quedo y me gustaría, ya sería vanidad, no obediencia, porque sería hacer lo que yo quiero y no lo que Él quiere.

-Cuando se dan ese tipo de respuestas e interpretaciones de lo que quiere Dios, es mediante sueños o señales o de muchas maneras que uno se da cuenta, ¿cómo le dijo que ya había terminado su misión?

Juan Carlos Retana dice que le brindó apoyo espiritual a Orlando Galo. (Alonso_Tenorio)

- Se da por una inquietud inicial, luego no es un tema que se decidió en una semana, son meses, son inquietudes que se derivan de un sentimiento de paz, también porque hay respuesta a la oración y hay ciertas señales que te dicen que te tenés que irte, que lo estás alargando mucho.

- ¿Lo de Orlando Galo puede tener alguna relación con esa misión finalizada? Recuerdo que usted lo acompañó, salió en los vídeos con él, respaldando, aconsejando y guiando.

- “Galito” es como un hijo. Lo de Galo fue la parte visible, él estuvo derrumbado, tenía dudas, quería dejarlo todo. Escuchó palabras de aliento, se hicieron oraciones, en las tardes llegaba a la oficina, lloraba y lo pude guiar en ese proceso. Esas cosas, esos procesos donde uno es útil, no tienen precio.

- Pese a que cumplió su misión, ¿hay algo que le hubiera gustado cumplir o culminar, le faltó algo por hacer?

- Me hubiera gustado dejar el estadio inaugurado, es parte de lo doloroso de una decisión que se tiene que tomar en el tiempo que Dios dice. Sé que la gente que queda y que va a llegar al final, tiene la capacidad, porque ya está encaminado.

- ¿A quién fue al primero que le dijo y cómo reaccionó?

Jafet Soto fue el primero en darse cuenta de la renuncia de Juan Carlos Retana. (Albert Marín)

- A mi hermano Jafet. Me preguntó que si lo había pensado bien, que si no tenía marcha atrás.

- ¿Le queda algún sinsabor con el equipo femenino que anda de capa caída?

- Tenía que darse un cambio generacional, sí me queda un sinsabor de no tener más campeonatos, pero me queda el sentimiento agradable de ver a tantas muchachas y que a algunas las ayudé en lo espiritual.

- ¿La llegada de Osael Maroto a la Fedefutbol, cómo la ve?

- Excelente; de hecho, fui de los que le dio la adhesión a Osael en nombre de Fuerza Herediana. Me senté con él, hablé de los proyectos que tiene, cuenta con la energía para hacerlo y le deseo lo mejor. Admiro el hecho de que renunciara a la presidencia del Sporting, no tenía que hacerlo, pero eso habla muy bien de él.

-¿Qué mensaje le da a la afición?

- Muchas gracias a la afición y a los jugadores. Me hicieron sentir que Herediano y Fuerza Herediana son una familia y cambiaron mi visión del fútbol. Seguiré yendo al estadio a compartir.