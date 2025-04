Este es Churry, el influencer que la pega con fútbol y humor a lo tico

(Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hace tres años, un joven de Desamparados vio en las redes sociales la oportunidad de mostrar su personalidad y retratar diferentes situaciones de la vida real, y hoy se gana el arroz y los frijoles gracias a la creación de contenido.

Derek Bravo, más conocido como Churry, cuenta con una importante cantidad de seguidores en Instagram y TikTok y reveló que todo comenzó por casualidad. En sus planes no estaba dedicarse de lleno a las redes, pero poco a poco a la gente le gustó su material y eso sirvió para que distintas marcas lo contrataran.

Churry es un fiebre para el fútbol y, gracias a su pasión por este deporte forma parte de la Selección de Influencers y, además, será uno de los presidentes de la Seven Pro League, el torneo de fútbol 7 que combinará deporte con entretenimiento.

El equipo de este muchacho, de 22 años, se llama Vibez F.C. y le acompañará el exjugador Alejandro Alpízar, quien será el capitán de su club. El nombre nace a raíz de un lema que usa en la vida cotidiana y que significa “la vibra lo más importante”.

LEA MÁS: Churri y DJ Jeren dan detalles de la Seven Pro League, que combina fútbol con entretenimiento

“La Seven Pro League es un torneo de fútbol siete, que se combinará con el entretenimiento. Yo creo que para todo el mundo es un hecho que ya el deporte y el entretenimiento se mezclaron por completo.

“Desde el formato que se tomó como inspiración, que es lo que hace la Kings League, lo que pasó con Logan Paul y Mike Tyson, o sea, ya el entretenimiento y el deporte están unidos. Es un torneo de fútbol siete que reúne figuras del medio y del fútbol, que conforman equipos”, afirmó.

Churry conversó con La Teja sobre este nuevo proyecto y de su vida en las redes, apoyado por su hermano Christopher, quien le ayuda con la elaboración de los videos, y de su mamá Marisol, quien también le ayuda como actriz.

El joven forma parte de la Selección de Influencers. Instagram Churry. (Instagram Churry. /Instagram Churry.)

Espontáneo

- ¿Cómo empezó con la creación de contenido?

Siempre me caractericé por mi forma de ser, soy muy espontáneo y me llamó la atención el transmitirles a la gente cómo soy, que la gente me conociera y gracias a Dios me ha dado buenos resultados.

En esto comencé hace 3 años y en ningún momento esperé que fuera algo rentable, fue pasando poco a poco y, cuando me di cuenta, habían algunas marcas contactándome.

- ¿Qué tipo de contenido le gusta hacer?

Mis videos se basan en en casos de la vida real, cosas que podrían pasar en situaciones determinadas y la gente se identifica con eso. Comencé en Instagram, es la red que uso más, y en TikTok he crecido bastante.

Tengo tres formatos o tres nichos importantes, que son el fútbol, la comedia y el estilo de vida, y las redes sociales son un pilar muy importante, porque ya sea como negocio, o para uso personal, usted toma el teléfono y hace algo. Hay que invertirle tiempo, pero es muy beneficioso para mí.

Todos los días creo contenido, soy muy autocrítico y si algo no está bien mejor no lo subo, hasta con los temas que voy a compartir tengo cuidado. Hay cosas que mejor no son para publicar, porque puede ser un tema sensible y mejor lo descarto.

El exdelantero del Saprissa Warren Madrigal es uno de sus grandes amigos. Instagram Churry. (Instagram Churry. /Instagram Churry.)

LEA MÁS: Exjugador sorprende al dejar el fútbol tras cuatro temporadas y lanzarse de lleno a la música

- ¿Por qué llama a sus seguidores Gentuky?

Me pareció una forma diferente de decir gente, es para diferenciarme de los demás.

- ¿Cuál es su público meta?

Toda la gente que le guste reír, que toda la gente que le guste ver que que sí se puede salir adelante y que hay otras escapatorias en la juventud, la verdad. ¿Y cómo le ha cambiado la red social en la vida?

- ¿Cuánto lo ha cambiado las redes sociales?

Al 100 por ciento. Antes era muy tímido, o sea, sigo siendo así más o menos, pero eso me ayuda a tener más confianza en mí y a evolucionar como persona, porque a la hora de que usted está expuesto a redes sociales, hay muchas personas pendientes de uno; entonces, eso lo hace mejorar a uno en muchos ámbitos.

Y a mí me me gusta ir mejorando, pese a la edad que tengo, sé que estoy expuesto a cometer errores y por eso me gustan las redes, porque a lo mejor los jóvenes me puedan ver como una inspiración.

Ahora, la gente me reconoce cuando me ve en la calle, se asoma a saludar y me felicitan por el material que hago, me dice que le gustan mis videos y eso es lo que más importa para mí.

Este joven comenzó a sacarle provecho a las redes sociales desde hace 3 años. Instagram Churry. (Instagram Churry. /Instagram Churry.)

- Además de dedicarse a las redes, ¿tiene algún negocio o proyecto?

El 5 de abril abrí un restaurante de hamburguesas, llamado “Hammbburguesas” y estoy muy feliz por el apoyo que he recibido de la gente. Por supuesto, la especialidad son las hamburguesas, pero también ofrecemos papas arregladas y alitas, para todos los gustos.

Estoy muy feliz por este nuevo proyecto.