Este es el platal que Saprissa se perdería si Fidel Escobar no es convocado al Mundial 2026 por Panamá

El Deportivo Saprissa se perdería una millonada si el defensor Fidel Escobar no es tomado en cuenta por la Selección de Panamá, para que participe en la Copa del Mundo de Norteamérica.

El martes anterior, el periodista Yashin Quesada publicó una entrevista con el técnico del combinado canalero, el danés Thomas Christiansen, quien no escondió que en este momento, El Comandante no reúne las condiciones para una convocatoria a la máxima fiesta del fútbol mundial.

Fidel Escobar (4), jugador del Saprissa apenas está volviendo a las canchas, luego de superar una lesión. Foto. AFP. (ARIS MARTINEZ/AFP)

El europeo también mencionó al delantero Tomás Rodríguez, quien juega con el Monstruo.

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Ante las declaraciones del entrenador, surgió la duda de cuánto dejaría de percibir la S si Fidel y su compañero no son llamado para el Mundial 2026.

Buena platica

La FIFA cuenta con el Programa de Beneficios para Clubes de la Copa Mundial, con el que recompensa a los equipos que ceden a sus jugadores para que jueguen con sus selecciones nacionales en las copas mundiales.

De acuerdo con la organización, para la Copa del Mundo de Catar 2022, un jugador era recompensado con $10.950 (cerca de ₡5.476.914) por cada día que estuviera en el Mundial.

El técnico de Thomas Christiansen dijo que al día de hoy, Fidel Escobar no está listo para ser tomado en cuenta en el Mundial 2026. Foto: AFP. (LUIS ACOSTA/AFP)

“Este monto se multiplica luego por el número de días que cada jugador está en la competencia final de la Copa Mundial (comenzando desde la liberación de los jugadores para el torneo y terminando el día siguiente al último partido de su equipo representativo), para llegar al total por jugador por día”, cita la FIFA en su sitio web.

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Para este mundial, la FIFA aumentó en un 70 por ciento el monto total a entregar a los clubes, por lo que Saprissa podría recibir, por día, un monto cercano a los $18.615 por jugador, es decir, ₡8.5 millones aproximadamente.

Lo que dijo Christiansen

“Tenemos una lista larga de jugadores, estamos haciendo seguimiento, al igual que Tomás Rodríguez, Fidel es otro de los jugadores que tenemos, que le seguimos, sabíamos de lo de los 10 minutos.

“Hemos estado en conversación con él, cómo estaba entrenando, su peso, cómo iba evolucionando, pero necesitamos que se ponga las pilas, que juegue, que sume minutos y que sobre todo que compita al nivel y ritmo exigido para nuestra Selección”, dijo.

Tomás Rodríguez llegó a la S para la presente temporada. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El periodista tico le consultó:

¿Está contemplado?

“Sí, por supuesto, Fidel ha sido un fijo en las convocatorias, si él está al 100 por cuenta como lo hemos tenido últimamente tiene un hueco o podría tener un hueco, pero ahora mismo nos tiene que demostrar mucho más, para asegurarse un espacio”.