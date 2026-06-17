Deportes

Este es el posible once de Panamá para enfrentar a Ghana en su debut en el Mundial 2026

Panamá enfrenta a Ghana este miércoles a las 5 de la tarde, en el Toronto Stadium, en Ontario, Canadá

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

La Selección de Panamá está lista para su debut en la Copa del Mundo, al enfrentar este miércoles ante Ghana.

Los dirigidos por el danés Thomas Christiansen llegarán al debut mundialista después de perder con Brasil, ganarle a República Dominicana y empatar con Bosnia y Herzegovina, en partidos amistosos.

Los canaleros vuelven a un campeonato mundial luego de su participación en Rusia 2018. Para este primer partido, la gran duda será la presencia de Adalberto Carrasquilla, pues sufrió una lesión en los aductores, con su equipo, el Pumas de la Liga MX.

LEA MÁS: Thomas Christiansen reveló si el Coco Carrasquilla podrá jugar en debut de Panamá ante Ghana

La Selección de Panamá se vio mal ante Brasil en el Maracaná.
La Selección de Panamá se vio mal ante Brasil en el Maracaná. (X de Fepafut/Fepafut)

Este es el posible once de la Selección de Panamá

Así podría entrar Panamá en su primer encuentro, de acuerdo con el medio canalero rpctv.com

Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo, Andrés Andrade, José Córdoba, Jiovany Ramos, César Blackman, Carlos Harvey, Édgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez, Ismael Díaz y José Fajardo.

De entrada, Fidel Escobar y Tomás Rodríguez, quienes juegan en el Deportivo Saprissa no serían de la partida para este duelo.

LEA MÁS: Tomás Rodríguez se llevó un recuerdazo para la casa tras la goleada de Brasil a Panamá

El partido entre Panamá y Ghana será a las 5 de la tarde, en el Toronto Stadium, en Ontario, Canadá y se podrá ver por la pantalla de FOX +.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mundial 2026PanamáGhana
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.