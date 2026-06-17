Este es el posible once de Panamá para enfrentar a Ghana en su debut en el Mundial 2026

La Selección de Panamá está lista para su debut en la Copa del Mundo, al enfrentar este miércoles ante Ghana.

Los dirigidos por el danés Thomas Christiansen llegarán al debut mundialista después de perder con Brasil, ganarle a República Dominicana y empatar con Bosnia y Herzegovina, en partidos amistosos.

Los canaleros vuelven a un campeonato mundial luego de su participación en Rusia 2018. Para este primer partido, la gran duda será la presencia de Adalberto Carrasquilla, pues sufrió una lesión en los aductores, con su equipo, el Pumas de la Liga MX.

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La Selección de Panamá se vio mal ante Brasil en el Maracaná. (X de Fepafut/Fepafut)

Este es el posible once de la Selección de Panamá

Así podría entrar Panamá en su primer encuentro, de acuerdo con el medio canalero rpctv.com

Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo, Andrés Andrade, José Córdoba, Jiovany Ramos, César Blackman, Carlos Harvey, Édgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez, Ismael Díaz y José Fajardo.

De entrada, Fidel Escobar y Tomás Rodríguez, quienes juegan en el Deportivo Saprissa no serían de la partida para este duelo.

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El partido entre Panamá y Ghana será a las 5 de la tarde, en el Toronto Stadium, en Ontario, Canadá y se podrá ver por la pantalla de FOX +.