Este ranking de los 100 mejores futbolistas de la historia está causando polémica

Una prestigiosa revista brasileña se dedicó a armar un ranking con los 100 mejores futbolistas de la historia y la elección, generó debate en el planeta futbolero.

Por segunda vez en su historia (el primer listado lo hizo hace 27 años), la revista Placar hizo una encuesta con 40 periodistas brasileños y extranjeros.

De acuerdo con Placar, el proceso comenzó con una preselección de 150 nombres realizada por el periodista Rodolfo Rodrigues, quien recopiló estadísticas y tuvo intensos debates con sus colegas hasta cerrar la lista centenaria”.

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Pelé fue escogido como el mejor futbolista de la historia, de acuerdo a un ranking que elaboró una revista brasileña. Foto: Archivo. (Shutterstock)

“La última vez que Placar había realizado una elección de los más grandes había sido en 1999, cuando enumeramos a los 100 Cracks del Siglo", explicó la revista.

O Rei, el número 1

Luego de analizar los resultados, se concluyó que Pelé es considerado el mejor futbolista de la historia, seguido por el argentino Lionel Messi y Diego Maradona, campeón del mundo en México 86, se ubica en el tercer puesto.

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“El Rey lideró incluso entre los 17 votantes extranjeros: fue recordado por todos ellos y recibió ocho menciones como el mejor de todos los tiempos, seguido de Messi (5) y Maradona (3).

“La disputa fue intensa, más equilibrada que nunca, pero, casi 70 años después de que Pelé debutara profesionalmente en Santos, nadie ha sido capaz de superarlo hasta hoy”, se puede leer en la revista.

Lionel Messi es el segundo mejor futbolista. Foto: AFP. (LUIS ROBAYO/AFP)

El neerlandés Johan Cruyff ocupa el cuarto lugar y Cristiano Ronaldo está en la quinta posición. Ronaldo Nazário se colocó en la sexta casilla.

“Fueron 192 puntos para CR7 contra 152 del Fenómeno (de acuerdo con la elección de Placar, el primer colocado recibió 10 puntos, el segundo 9, el tercero 8 y así sucesivamente).

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Este es el top 20 de la revista Placar:

Pelé (Brasil) Lionel Messi (Argentina) Diego Maradona (Argentina) Johan Cruyff (Países Bajos) Cristiano Ronaldo (Portugal) Ronaldo Nazário (Brasil) Franz Beckenbauer (Alemania) Zinedine Zidane (Francia) Garrincha (Brasil) Ferenc Puskás (Hungría) Alfredo Di Stéfano (Argentina/España) Eusébio (Portugal) Ronaldinho Gaúcho (Brasil) Michel Platini (Francia) Romário (Brasil) Zico (Brasil) Andrés Iniesta (España) Marco van Basten (Países Bajos) Kylian Mbappé (Francia) Neymar (Brasil)