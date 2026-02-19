Neymar reveló el talento oculto de Keylor Navas por el que se hicieron muy amigos

Keylor Navas estrenó este martes el primer capítulo de su documental, en el cual revela detalles inéditos sobre su vida y su carrera en el fútbol.

En la producción participan figuras de talla mundial como los brasileños Neymar y Marcelo o el español Sergio Ramos, quienes cuentan anécdotas vividas junto al tico.

La confesión de Neymar

Keylor Navas fue el peluquero de Neymar en el París Saint Germain.

El exjugador del Barcelona y el París Saint-Germain Neymar realizó una confesión bastante particular en el episodio debut, al contar que, cuando fue compañero del Halcón en el PSG, este se convirtió en su peluquero personal.

Todo se dio por una emergencia en la que Navas le ayudó; el trabajo del generaleño le gustó tanto a Ney que le pidió seguir haciéndolo, no solo por el resultado, sino como una cábala de camino a la final de la Champions League 2020.

“Keylor corta muy bien el cabello. Una vez estábamos a punto de salir, quedaban como 15 minutos para hacerlo, entré a su cuarto en bóxers y le dije: ‘Keylor, Keylor, por favor, córtame el cabello’.

“Entonces él tomó la maquinilla y me cortó el pelo ahí mismo, ese día ganamos el partido y de ahí en adelante, solo él me cortaba el pelo hasta la final de la Champions, nadie más lo hacía”, recordó a modo de anécdota.

Aquella final la disputaron ante el Bayern Munich, que se impuso 1-0.

Este relato forma parte de las experiencias que diversas figuras mundiales comparten sobre su convivencia con Navas a través de los años.

“Keylor siempre supo lo que quería, por eso hizo historia en el Real Madrid, con sus ganas, con su trabajo, calidad y talento, por eso ha sido el portero de las tres Champions seguidas”, destacó Marcelo por su lado.

Marcelo destacó la determinación de Keylor Navas para conseguir sus sueños. (Keylor Navas/Instagram)

San Andrés de Pérez Zeledón: el origen de un soñador

El primer episodio trata sobre los orígenes del guardameta en su natal barrio San Andrés, en Pérez Zeledón, y cómo desde joven le tocó tomar decisiones pensando en el fútbol.

Una de las más curiosas fue sobre unas vacaciones que su abuelita le ayudó a pagar y que al final tuvo que sacrificar por perseguir su sueño.

“Nunca se me olvida cuando tenía como 14 años, a inicios de año salió como un paquete que uno podía ir pagando mensualmente y en diciembre, en Navidad, podía ir a un hotel de playa que era todo incluido.

“Mi abuelito me dijo que ella lo pagaría mensualmente para que tuviéramos la oportunidad de ir a conocer un hotel, todo el año pasamos esperando que llegara diciembre para ir y justamente ese año en esas mismas fechas, hicieron una preconvocatoria para la selección Sub-15 y me tocó escoger”, recordó.

“Era o ir a hacer la prueba a la selección o ir por primera vez en un viaje con todos los amigos, mi tío, mi primo y al final elegí ir a hacer prueba y me perdí el viaje”, destacó.

En la producción audiovisul también aparecen figuras como Hernán Medford, Christian Bolaños y Bryan Ruiz, quienes dan su testimonio y recuerdan los primeros pasos del guardameta.