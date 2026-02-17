Keylor Navas de nuevo llega a la pantalla con un documental en el que sale hasta Sergio Ramos

Keylor Navas llegará de nuevo a la pantalla, esta vez con un documental en el que mostrará su vida y una parte de su historia que muy pocos conocen.

Keylor Navas hizo todo un recuento de su carrera en su documental. (Manu Fernandez/AP)

El guardameta costarricense publicó un prólogo de la que será la producción que saldrá a la luz por sus 20 años de carrera en el fútbol, llamada “Keylor Navas 20KN1: Dios, familia, fútbol”.

“Estoy deseando que lo vean... ¡Ya no queda nada!“, dijo el arquero acompañado del video del tráiler que aborda desde sus inicios en Pérez Zeledón y cómo se marchó al Deportivo Saprissa.

LEA MÁS: Keylor Navas y el Pumas logran una remontada que vale más que los 3 puntos

Un recorrido desde sus raíces hasta el Real Madrid

En el avance salen los padres y abuelos del arquero dando su testimonio, su esposa, Andrea Salas, y el propio Keylor contando cómo fue aquel arranque lleno de sacrificios.

Luego aparecen figuras mundiales como Sergio Ramos y Marcelo, hablando sobre lo que fue la llegada del Halcón al Real Madrid, etapa en la que el costarricense marcó historia en el fútbol europeo.

También se repasa su paso por otros equipos del Viejo Continente y su actual etapa con los Pumas UNAM de México.

LEA MÁS: El mensaje de Keylor Navas tras el amargo fracaso de Pumas en Concacaf

Compañeros de Selección también participan

Adicionalmente aparecen figuras ticas como Bryan Ruiz y Christian Bolaños, amigos y compañeros de Navas en la Selección de Costa Rica, quienes aportan su visión sobre el impacto y liderazgo del guardameta.

LEA MÁS: Keylor Navas sale en lista de los 100 mejores jugadores del siglo XXI y está en sorprendente posición

El documental promete mostrar el lado más humano del arquero, con énfasis en su fe, su familia y los momentos más determinantes de su carrera profesional.