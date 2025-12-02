Esteban Chavarría, exjugador de Alajuelense, se levantó de su silla de ruedas y caminó en la Gran Maratón Costa Rica

Hace 16 años, en un intento de bajonazo, un balazo dejó a Esteban Chavarría en una silla de ruedas, pero no le quitó la voluntad ni las ganas de volver a caminar.

Desde entonces, el modelo y exjugador del alto rendimiento de Alajuelense lucha incansablemente por volver a ponerse en pie. El domingo anterior dio una lección de vida al recorrer un kilómetro a pie en la Gran Maratón Costa Rica.

Este muchacho de 35 años decidió participar en la categoría de los 5 kilómetros. Los primeros cuatro los hizo en su silla de ruedas y el último kilómetro lo recorrió caminando, junto con su entrenador Luis Mora. Los gritos y aplausos de quienes estaban cerca de él lo motivaron aún más para llegar a la meta.

Esteban Chavarría, deportista en silla de ruedas que corrió la Gran Maratón Costa Rica.

Esteban conversó con La Teja sobre su historia de vida y reveló que el fútbol, el deporte que tanto ama, es la motivación que tiene cada día para salir adelante.

“El fútbol es lo que más amo, es el motor que me motiva a seguir luchando. Es un sueño, un anhelo volver a jugar, y tengo muchos amigos en el balompié, como Kendall Waston, Rolando Fonseca y Alonso Solís. Varios jugadores siguen pendientes de mi proceso. Kendall hasta me mandó un mensaje por mi participación en la carrera.

“Soy amante del fútbol, pero no puedo esconder que confío en que Óscar Ramírez pueda lograr lo que tanto se espera en Alajuelense, que es el campeonato nacional. Hay una deuda muy grande, pero confío en el Machillo y sé que podemos ser campeones de la Centroamericana (el juego de vuelta será este miércoles ante el Xelajú), aunque va a estar muy difícil”, dijo entre risas.

Esteban Chavarría, modelo y deportista.

“Estuve un mes en coma, fue muy delicado. Los médicos me dijeron que nunca más volvería a caminar y, gracias a Dios, nunca creí en esas palabras. Sabía que podía lograrlo”. — Esteban Chavarría, modelo y deportista.

El fútbol es una de las pasiones de Esteban Chavarría.

La historia de Esteban Chavarría

Esteban recordó que hace 16 años venía de una mejenga y unas personas quisieron robarle su carro.

“En el intento de bajonazo me dieron un balazo y la bala me pasó de lado a lado. La bala tocó mi médula. Cuando llegué al hospital, estuve muerto esa noche, pero Dios quiso que volviera a estar acá.

“Estuve un mes en coma, fue muy delicado. Los médicos me dijeron que nunca más volvería a caminar y, gracias a Dios, nunca creí en esas palabras. Sabía que podía lograrlo. Desde entonces, muchas personas me han tenido en sus oraciones y también competí a modo de agradecimiento”, recordó.

Esteban Chavarría y su lucha por volver a caminar

El rendirse no está en la mente de Chavarría. Tres meses después de haberse recuperado un poco, comenzó a llevar terapias. La primera vez que se puso en pie duró 10 segundos, y eso lo motivó a creer en sí mismo. Pensó que nada perdía con seguir intentándolo.

Esteban Chavarría logró caminar un kilómetro.

“Había perdido muchas cosas en ese momento, pero creer en mí mismo me podía ayudar a lograrlo. Entreno todos los días, de lunes a viernes, casi tres horas al día, y mantuve la misma rutina de cara a la Gran Maratón”, afirmó.

Un ejemplo de superación

Esteban se convirtió en el primer modelo en silla de ruedas en Latinoamérica y ha participado en eventos en nuestro país y México.

En el 2017 comenzó a trabajar con Leonora Jiménez en el Fashion Week, y Jiménez, quien organiza la Gran Maratón, lo invitó a competir en la carrera.

Este deportista comentó cómo fue levantarse de la silla y hacer este trayecto a pie junto con su entrenador.

El defensor del Saprissa Kendall Waston es uno de los grandes amigos de Esteban Chavarría.

“Por dicha, la caminada fue en línea recta, no tenía cuesta, pero era un trayecto largo. Era cansado, porque no suelo caminar tanto, pero tenía el apoyo de la gente, que estaba gritándome. Yo me repetía: “Paso a paso se llega a la meta”, y gracias a Dios, lo logré, estaba muy feliz", dijo.

Chavarría le ayuda a su papá, quien es dueño de una empresa de plásticos, y reveló que hace tres años también estuvo al borde de la muerte.

“Estuve un mes en coma por una bacteria que me entró en un viaje que hice a Argentina. Estuve al borde de la muerte; la verdad es que los doctores no daban mucho por mí, pero Dios me salvó nuevamente. Dios es quien me tiene aquí.

“Esa vez, al igual que cuando me dieron el balazo, muchísimas personas estuvieron rezando, y todo lo que hago también es a modo de agradecimiento por quienes han estado pendientes de mi lucha. Cada día trabajo por cumplir mi sueño”, afirmó.