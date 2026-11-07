Esto dice Herediano sobre las presuntas irregularidades en el nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero

Herediano se pronunció sobre la construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero y las supuestas irregularidades que dio a conocer la auditoría interna de la Municipalidad de Heredia.

Este sábado, la dirigencia florense respondió a los señalamientos que hace el ayuntamiento del cantón central de la provincia de las flores.

“Mantenemos una comunicación técnica constante y respetuosa con la Municipalidad de Heredia, el Ministerio de Salud y las demás entidades involucradas.

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Herediano se pronunció sobre las irregularidades del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero. Foto: cortesía CSH. (Fotografías: Herediano/La Nación)

“Confiamos plenamente en el criterio y la labor de las autoridades, y estamos convencidos de que, gracias al trabajo conjunto entre las instituciones y el club, culminaremos una obra que será motivo de orgullo para Heredia y para todo el país.

“Mantendremos informados a nuestros socios, aficionados, aliados e inquilinos del estadio sobre las soluciones y los avances que se produzcan, a través de nuestros canales oficiales”, señalaron los florenses en un documento enviado a los medios.

El comunicado

“La resolución municipal mencionada se encuentra en trámite, dentro de los procedimientos administrativos que establece la ley, y no ha adquirido firmeza.

El Estadio Rosalbal Cordero no está finalizado. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“El club ha presentado, en tiempo y forma, las respuestas y la documentación requeridas para atender las observaciones y solicitudes planteadas por las instituciones competentes.

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“Asimismo, ha entregado el plan remedial, que da respuesta integral a cada uno de los aspectos técnicos señalados. Las soluciones propuestas son de carácter técnico; ninguna opción que tenga que ver con obstrucción o demoliciones de obra ha sido considerada.

“Nuestro compromiso es que el proyecto continúe su avance en estricto apego a la legislación nacional. Por ello, daremos seguimiento permanente a este proceso y mantendremos plena disposición para cumplir con cada una de las disposiciones correspondientes.