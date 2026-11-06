Salen a la luz nuevos inconvenientes con la construcción del estadio Rosabal Cordero del Herediano

La construcción del Rosabal Cordero del Herediano tiene un nuevo inconveniente que fue revelado por el periodista José Pablo Alfaro en Fox.

El comunicador comentó acerca de una auditoría interna de la Municipalidad de Heredia en la que señala varios inconvenientes en la construcción del Rosabal.

Fox reveló un nuevo inconveniente con el Rosabal Cordero. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“El gobierno local de Heredia envió un documento de una auditoría interna que se elabora de una denuncia ciudadana sobre las obras en el nuevo estadio Rosabal Cordero, en el que se señala que a finales de mayo y junio de 2026 se detectaron discrepancias sobre las obras autorizadas por el municipio y las que al final se ejecutaron por parte de la organización”, dijo Alfaro.

José Pablo aseguró que en el documento decía que hay una serie de situaciones constructivas documentadas y no reflejadas en la fiscalización municipal.

LEA MÁS: Jafet Soto atacó a narrador nacional y al arbitraje tras el fracaso de la eliminación

“Hubo invasión de área pública y afectación en la línea de propiedad, que hubo modificaciones arquitectónicas y estructurales respecto de los planos previamente autorizados, construcción y modificación de locales comerciales, palcos, gradas, losas y otras áreas sin contar con la correspondiente aprobación municipal, incluyendo un sétimo nivel, seguridad humana y protección contra incendios, continuidad de obras pese a prevenciones y clausuras municipales emitidas, las cuales han sido objeto de recursos correspondientes”, apuntó el comunicador.

El periodista afirmó que le pidieron al Herediano su posición al respecto pero que al momento no tenían respuesta sobre eso.

José Pablo afirmó que el primer tema como consecuencia para el Team es la advertencia por parte de la auditoría, ya que es un servicio preventivo, explicó Alfaro.

En el siguiente enlace puede ver más detalles acerca de lo expuesto en Fox sobre el tema del Rosabal Cordero.