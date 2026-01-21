Esto dicen los audios del VAR sobre el gol anulado a Alexis Gambos en el partido de Alajuelense y Pérez Zeledón

Loa audios del VAR del juego entre Pérez Zeledón y Alajuelense revelan el análisis que se hizo sobre el gol que le anularon al defensor Alexis Gamboa.

El domingo anterior, al espigado jugador le anularon un gol al minuto 49, luego de que el central Brayan Cruz decretó que la anotación de los rojinegros no era válida por una falta que cometió Gamboa en contra de William Fernández, antes de marcar de cabeza.

Alajuelense empató el fin de semana en Pérez Zeledón.

El análisis del VAR

En las redes sociales de FUTV se hizo un análisis previo a la difusión de los audios:

“A los 49 minutos se produce un centro al área de Pérez Zeledón. El jugador número 13 de Alajuelense (Gamboa), previo a contactar el balón con su cabeza, desplaza con ambos brazos en la espalda del jugador de Pérez Zeledón, configurándose una infracción.

“Posterior a eso, el jugador número 13 convierte directamente un gol y los árbitros de campo correctamente evalúan la situación, esperan que el balón entre a la portería, de acuerdo al protocolo, y deciden inmediatamente sancionar la infracción del jugador número 13, anulando con ello el gol”, añadió.

Luego de la introducción, el audio de los silbateros dice lo siguiente:

“Listo en el muslo, todo limpio, hubo un empujón. El jugador 13 extiende sus brazos, lo que hace que él gane la posesión.

“Queda la otra, detrás del marco izquierdo, pero no nos da nada. Está borroso y con esa tenemos suficiente evidencia. Chequeo completado, se puede reanudar”, dijeron.