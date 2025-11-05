Esto fue lo que dijo el VAR sobre el penal no sancionado entre Guadalupe y Saprissa

La Comisión de Arbitraje dio a conocer los audios de la jugada más polémica del juego entre Guadalupe y Saprissa, del sábado anterior.

Al minuto 9, hubo una presunta falta dentro del área de Jefferson Brenes, jugador del Saprissa, contra un futbolista del equipo de la rosa y los guadalupanos pidieron penal, pero la central Marianela Araya dejó seguir el partido.

El hecho de no sancionar la falta provocó la molestia del banquillo de Guadalupe, porque la jugada ni siquiera se revisó en el VAR.

Análisis del VAR en el juego Guadalupe vs Saprissa.

Lo que dicen los audios del Guadalupe vs Saprissa

Al respecto, los audios de lo que se analizó desde la sala VOR durante el juego entre guadalupanos y saprissistas, dicen lo siguiente:

El VAR determinó que no hubo penal a favor de Guadalupe. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“En disputa del balón ambos, hay un pequeño contacto, pero no es un contacto que lo haga caer. Puede reanudar Nela (en alusión a Marianela)”, se escuchó desde la sala VOR.

Análisis del juego Cartaginés vs. San Carlos

Además, la Comisión compartió los audios de una supuesta falta que hubo contra Cartaginés, el domingo anterior, en el partido ante San Carlos.

La falta fue sobre el jugador hondureño Jesús Batiz, pero el central David Gómez no sancionó penal.

El VAR revisó una jugada polémica, en el juego entre Cartaginés y San Carlos. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Esto dicen los audios:

“Él (Batiz) es el que inicia el contacto. Hay un movimiento del delantero, es un simple choque. Van al mismo tiempo, pierna del jugador azul (Cartaginés) y pierna del jugador blanco (San Carlos), en la pugna por un espacio”, se escucha en el audio.