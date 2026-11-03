Esto pasó con el árbitro del clásico tras la polémica que reclamaron en Alajuelense

Pablo Camacho dirigió este domingo el clásico entre Saprissa y Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El clásico entre Saprissa y Alajuelense dejó polémica, especialmente por un penal que reclamaron los manudos, quienes se sintieron perjudicados por parte del árbitro Pablo Camacho.

Luego de que algunos analistas arbitrales y periodistas señalaran que les pareció claro un empujón de Gerald Taylor sobre el mexicano Ronaldo Cisneros, la Comisión de Arbitraje de la Fedefútbol llamó la atención con su decisión.

LEA MÁS: ¿Era penal? Acción sobre Ronaldo Cisneros desató debate entre exárbitros nacionales

Pablo Camacho no aparece en los nombramientos arbitrales

El departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer los árbitros para la jornada 15, en la que llama la atención la ausencia de Camacho.

Tras dar a conocer los nombramientos, el réferi no fue incluido en ninguno de los juegos, ni siquiera para el VAR.

Para el juego de la jornada, el que cierra la fecha el jueves entre Herediano y Saprissa, se designó a Steven Madrigal, mientras que David Gómez estará en el VAR con Diego Salazar.

LEA MÁS: La polémica apareció en el clásico tras un error arbitral que pudo cambiar el marcador

Marianella Araya también está ausente

Otra ausencia llamativa es la de Marianella Araya, quien tampoco fue nombrada tras las duras quejas que lanzó en su contra Jafet Soto, presidente del Herediano.