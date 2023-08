Estos son los 64 legionarios ticos en todo el mundo

Costa Rica siempre ha tenido una cantidad importante de legionarios en el mundo, pero en estos momentos hay una camada de jóvenes en equipos de Europa, lo que llena de ilusión al fútbol costarricense.

Pero más allá de esos jóvenes, Costa Rica cuenta con 64 futbolistas repartidos en el mundo.

A Brandon Aguilera le asignaron la camiseta número 41 en el Nottingham Forest.

La mayoría de ellos están en la Concacaf, con 33 jugadores, seguido de la UEFA, donde hay 24. En Asia hay seis y en la Conmebol solamente uno.

Muchos conocedores consideran que el hecho de que Costa Rica vuelva a exportar jugadores al Viejo Continente, son buenas noticias y aunque muchos no estén en ligas top, sigue siendo muy importante.

La Teja redujo la lista de legionarios a los que juegan en Europa y que tienen menos de 22 años y quedaron doce. Ellos son de los que se tiene más expectativas por estar en el Viejo Continente y estar aún jóvenes, pero sin querer desmerecer lo que realizan los demás futbolistas.

Esos doce jóvenes son: Brandon Aguilera, del Nottingham Forest y Elián Quesada, del Arsenal, ambos de la Premier League de Inglaterra, así como Jewison Bennett, del Sunderland, de la Championship de ese mismo país.

Manfred Ugalde es de los más consolidados con el Twente de Países Bajos.

Manfred Ugalde del Twente, de Países Bajos; Josimar Alcócer, del Waterloo de Bélgica y Roan Wilson, del Vicente Gil de Portugal.

LEA MÁS: Papá de Brandon Aguilera: “Nicoya es una experiencia de vida por si va al extranjero”

Además, Álvaro Zamora, del Aris de Grecia; Kenneth Vargas, del Heart of Midlothian de Escocia.

La lista la completan Ricardo Peña, del Spartak Travna de Eslovaquia; Rachid Chirino, del Maccabi Netanya de Israel (Uefa lo incluye dentro de sus afiliados, pese a estar en Asia); Michael Hossli, de apenas 17 años en el (FC Rapperswil-Jona de la tercera división de Suiza 3°) y el portero Anthony Walker, quien juega en la cuarta división de Portugal, con el Unión Deportiva Santarém.

Patrick Sequeira, del Ibiza de España (tercera división) y Anthony Contreras, del Riga de Letonia ya pasaron los 23 años, pero aún tienen mucho camino por delante para hacer una buena carrera.

Josimar Alcócer acaba de ser contratado en Bélgica, por el Waterloo. (CHANDAN KHANNA/AFP)

Buenas

Carlos Hernández, quien jugó del 2007 al 2015 en el extranjero, en Australia, Nueva Zelanda, la India y Guatemala, expresó que son buenas noticias que Costa Rica exporte jugadores otra vez.

LEA MÁS: El niño prodigio de la Selección

“Cierto que muchas no son ligas top, pero cuando tuvimos la mejor camada, no se fueron a ligas top, de allí empezaron a dar el salto a mejores ligas, más competitivas. Está muy bien, ojalá esos doce jugadores en el extranjero trabajen bien, en lo mental y que puedan destacar”, consideró el Zorro.

La clave es pensar en dar ese salto a una liga mejor. “Allí es donde hay que empezar a trabajar a los jugadores ticos, porque a veces son muy conformistas. Ojalá esta camada esté pensando en mejorar, en dar ese salto para el bienestar de ellos y del país”, consideró.

El técnico Luis Marín, quien jugó en el Maccabi Netanya, donde hoy está Rachid Chirino, ve con buenos ojos esa exportación de jugadores nacionales en Europa.

De Roan Wilson dle Vicente Gil se espera mucho. (Redes sociales)

“Es importante que vayan donde tengan otro tipo de competencia, de vivencia, independiente de que sean ligas top, porque van a crecer en todos los aspectos. Así pasó con algunas generaciones pasadas, que llegaron a ligas como la noruega, a Suecia, Dinamarca y dieron buenos resultados en la Selección. Pero la idea es que puedan pasar a ligas mejores o se consoliden en ese continente”, analizó el extécnico de los Guerreros del Sur.

LEA MÁS: Patrick Sequeira y la videollamada más emocionante de la historia

Hernán Medford, uno de los primeros legionarios que tuvo Costa Rica en Europa, expresó que deben ser fuertes mentalmente para poder adaptarse a las exigencias de Europa. Medford jugó en la extinta Yugoslavia, en Austria, España e Italia entre 1990 y 1994.

“Los obstáculos que van a enfrentar son la adaptación al país, sobre todo, a la idiosincrasia, al fútbol. La alimentación, el idioma, a mí me ayudó el inglés, es importante, pero no es fundamental, no es excusa para no hacer bien las cosas”, reveló el Pelícano.

Dijo que eso sí, desde un punto de vista táctico, la ganancia no es gran cosa porque en Costa Rica se utilizan métodos de entrenamiento similares a Europa, aquí se trabaja muy bien. Donde sí hay diferencia es en la formación desde niños”, añadió.

Tiempo

Rolando Fonseca fue un poco menos optimista, pues dijo que se le debe dar tiempo a los muchachos para valorar si dieron resultados.

“La respuesta va a estar en los próximos seis meses o doce, no se puede decir ahorita. Lo fácil es llegar, lo difícil es mantenerse, lo tomo con alegría, claro que se puede desarrollar mucho, pero hay que dar ese tiempo”, expresó el Rolo, quien fue legionario en Guatemala, México y Colombia.