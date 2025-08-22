Estos son los datos de las honras fúnebres del nieto de Leonel Jiménez

La familia de Eduardo Jiménez, nieto del reconocido periodista Leonel Jiménez, compartió el dato de las honras fúnebres del joven.
Este mismo jueves será la vela, que se efectuará en la iglesia evengélica Casa del Alfarero, en la Plywood de Alajuela, a partir de las 6 de la tarde.
La ceremonia será este viernes 22 de agosto, en el mismo templo, a partir de las 10 de la mañana. El cuerpo de Eduardo será trasladado al Crematorio Funerales Vida San José.
Eduardo falleció este jueves, luego de una lucha valiente, de algunos meses contra un cáncer.
Paz a sus restos y un abrazo a su familia.