Luto en Sensación Deportiva: Leonel Jiménez recibe conmovedores mensajes por la muerte de su nieto

En Sensación Deportiva rindieron emotivas palabras a Leonel Jiménez y su nieto Eduardo, quien falleció este jueves. Captura de pantalla. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

La familia del periodista Leonel Jiménez llora el fallecimiento de Eduardo Jiménez Carvajal, nieto del comunicador, quien falleció este jueves a los 14 años.

En Sensación Deportiva, el programa que lidera Jiménez desde hace 46 años, dedicaron parte del espacio para rendirle palabras de aliento al experimentado comunicador y a su hijo Cristian, quien es el padre del adolescente.

LEA MÁS: Christian Sandoval dejó entre lágrimas programa de Teletica por la dura noticia que recibió

Fabio Escalante, quien lideró el programa este jueves, envió sus condolencias:

“Nos sentimos bastante dolidos. Eduardo es un luchador, un muchacho que nos dio muchas alegrías, Dios me dio la oportunidad de verlo nacer. Nos sentimos dolidos y uno no debería atreverse a preguntarse el porqué el Señor toma esta decisión.

“Sabemos que Eduardo está en la presencia del Señor, con una gran paz. Lamentablemente, esto no se supera, uno trata de hacerlo llevadero”, añadió el experimentado comunicador.

Leonel Jiménez y su familia llora el fallecimiento de su nieto Eduardo. Captura de pantalla. (Cortesía/Cortesía)

Su contertulio, William Cordero, expresó: “Elevamos una oración y sé que Dios le va a dar fortaleza a la familia. El muchacho ya descansa, los que quedamos acá son los que necesitamos mucha fortaleza”.

Fernando Jiménez se identificó por completo con el hijo del periodista, pues hace un año también perdió un hijo.

“Mi hijo partió a la casa del Señor hace un año y Cristian trataba de reconfortarme, y yo le decía que no hay nada que pueda reconfortarlo a uno.

LEA MÁS: El periodista Leonel Jiménez sufre la dolorosa pérdida de su nieto de 14 años

“A mi hijo le pedí que me visitara en mis sueños y así ha sido, lo mantengo vivo en mis sueños y así estoy con él. Llámeme loco, pero así es”, añadió.

En el programa dieron a conocer los funerales del muchacho. La vela será este jueves, a partir de las 6 p.m., en la iglesia evangélica Casa del Alfarero, frente a Mueblería Urgellés en la Plywood de Alajuela, y su funeral será este viernes, a las 10 de la mañana, en el mismo lugar.