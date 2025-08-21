Contertulio de Sensación Deportiva contó lo duro que fue hacer el programa tras dolorosa pérdida

La tristeza golpeó fuerte a Sensación Deportiva este jueves. Uno de sus panelistas contó lo duro que fue sacar adelante el programa, tras la dolorosa pérdida de Eduardo Jiménez, de 14 años, nieto de don Leonel Jiménez, director del espacio.

La familia de Leonel Jiménez pasa un duro momento, La Teja se solidariza con ellos. (Archivo/Archivo)

Fabio Escalante expresó que se dio cuenta del fallecimiento de Eduardo por la mañana, mediante una publicación que hizo Leonel Jiménez hijo, tío del fallecido.

LEA MÁS: Luto en Sensación Deportiva: Leonel Jiménez recibe conmovedores mensajes por la muerte de su nieto

Minutos después lo llamó el propio don Leo y con mucho dolor le contó el suceso. Indicó que casi no podía hablar. “Estaba muy afectado”.

Eduardo falleció este jueves, luego de una dura y valiente lucha contra el cáncer; para la familia ha sido un golpe enorme.

“Lo que están haciendo es apoyarse uno al otro, para salir adelante”, contó.

Fabio Escalante contó lo duro que fue hacer el programa de este jueves. (Archivo./Archivo.)

Escalante, quien ya se dirigía para la vela en la Plywood de Alajuela, expresó que hacer el programa fue difícil. Aunque había temas y un guion, con tiempos establecidos, muchos de los contertulios se retiraban porque solo así podían contener la tristeza.

LEA MÁS: El periodista Leonel Jiménez sufre la dolorosa pérdida de su nieto de 14 años

“Antes de que empezara el programa, hablamos de que había que ponerle ánimo porque uno se dirige a una audiencia grande, y algunos tienen afinidad y conocimiento de lo ocurrido, pero otros no. Nos pusimos de acuerdo para centrarnos en lo deportivo”, dijo.

“Pero, qué va, costó mucho, hubo cambios en el programa; unos salían, otros entraban. No aguantaban”.

El periodista recordó la valentía de Eduardo y la familia durante el proceso, que duró varios meses. “Es como dicen, todos saben que va a llegar el momento, pero nadie quiere que llegue”, manifestó.

LEA MÁS: Christian Sandoval dejó entre lágrimas programa de Teletica por la dura noticia que recibió

Escalante dijo que Leo Junior le daba ánimo a su sobrino, con cosas del Real Madrid y del Barcelona y lograba que Eduardo se entretuviera, pero poco a poco, la debilidad se fue imponiendo.

La Teja envía un solidario saludo a toda la familia Jiménez en este momento tan difícil.