¿Estuvo bien anulado el gol de Saprissa? Exárbitro internacional lo analiza y dice quién tiene la razón

La polémica por el gol anulado a Saprissa, el sábado anterior sigue más latente que numca. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca, Marvin Barquero)

El gol anulado a Saprissa, el sábado anterior en el partido contra Cartaginés, sigue generando polémica y este miércoles, los morados y brumosos se pronunciaron sobre lo que reveló la Comisión de Arbitraje.

El martes, se difundieron los audios en los que el central Keylor Herrera revisó la jugada, antes del tanto anotado por Gino Vivi hubo una aparente falta de Jefferson Brenes. Al inicio se revisó un posible fuera de juego, pero luego, el VAR le describió al árbitro la acción y Herrera señaló que hubo la falta y por eso el gol de los morados no fue válido.

El partido quedó 1-1, el gol de Vivi hubiera permitido que la “S” volviera a zona de clasificación y Cartago sería el equipo que estaría en el quinto lugar.

La jugada ha generado diferencia de criterios entre analistas ticos, como Henry Bejarano y Pedro Navarro, quienes concuerdan con Keylor Herrera, al decir que no es gol, contrario a la Comisión de Arbitraje, que aseguró que fue mal anulado.

Por eso, en La Teja nos dimos a la tarea de contactar a un especialista de afuera, que no tiene vela en el entierro, para que analizara la jugada.

Fredy Burgos es un exárbitro guatemalteco, exasesor de FIFA y actual analista en televisión y vio con lupa lo que ocurrió y dio su veredicto.

El exárbitro guatemalteco Fredy Burgos analizó la jugada que derivó la anulación del gol del Saprissa ante Cartaginés. Captura de pantalla. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

“El futbol es de contacto, pero no todo contacto es falta y en esta jugada lo que aprecio es un contacto, en donde el jugador blanco (Cartaginés) va saltando y el futbolista de verde (Saprissa) le pasa el brazo en la espalda, pero es contacto, no un movimiento adicional.

“Ante esto, puedo decir que es un contacto sin sanción, desde mi punto de vista no era sancionable, porque no inhabilita al jugador de Cartago, no le causa un fuerte impacto, porque el brazo del futbolista de Saprissa provoca un roce, pero no hay un empujón. Hay un contacto, pero no para sancionarlo”, afirmó.

Burgos, de 66 años fue claro: el gol de Saprissa era válido, luego de dar esta explicación.

“El VAR está para proporcionar tomas que le ayuden el árbitro y las tomas que muestra están bien y quienes están en la sala VOR deben describir las jugadas para que el árbitro sea quien tome una decisión, no se puede decir algo porque podría estar anticipando.

“El criterio todos los tenemos, sea bueno o malo, pero un árbitro debe basarse en el criterio, la reglamentación y el espíritu de juego”, explicó el chapín.

El trabajo de Keylor Herrera ha sido criticado por algunos. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Molestia y presiones

La dirigencia morada se mostró molesta por la actuación del árbitro y de quienes estaban en la sala VOR.

“Lo ocurrido en este caso nos genera profunda preocupación. El árbitro central Keylor Herrera, en primera instancia, validó correctamente el gol de Saprissa, pero fue la intervención del VAR —liderada por el señor Benjamín Pineda— la que derivó en la anulación del tanto, perjudicando una decisión acertada.

“Por ello, como Deportivo Saprissa:

‘Solicitamos a la Federación Costarricense de Fútbol una revisión detallada del actuar del VAR en este caso concreto.

‘Instamos a la Comisión de Arbitraje a la suspensión inmediata de los señores Keylor Herrera (árbitro central) y Benjamín Pineda (VAR), como responsables de este grave fallo.

‍’Hacemos un llamado a fortalecer los criterios de intervención del VAR, garantizando que esta herramienta sirva realmente para elevar el nivel del arbitraje y no para crear nuevas controversias.

Gino Vivi (centro) se lamentó porque le anularon su gol. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca, Marvin Barquero)

Unas horas después, Cartaginés envió un comunicado de prensa, en el que ven con preocupación lo que ocurre con el arbitraje tico y afirmaron presiones hacia los réferis para los juegos restantes de la primera fase del torneo.

“El día 7 de abril del 2025 fuimos parte de un conversatorio junto al resto de los representantes de los equipos de la primera división y el señor Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje. En el cual se indicó el tipo de informes que iban a realizar luego de cada jornada.

“Por transparencia esta medida nos parece la correcta, en la misma reunión quedó en claro que dichos documentos eran meramente informativos para el crecimiento y la mejora del arbitraje costarricense.

Enrique Osses es el presidente de la Comisión de Arbitraje. Prensa Fedefútbol. (Fedefutbol/Fedefutbol)

“Confiamos plenamente en la labor de la Comisión de Arbitraje y los árbitros de la primera división, por lo que deseamos que en todos los juegos de la Liga Promerica exista un arbitraje justo para los intereses de todos los equipos. Seguimos con nuestra línea de respetar las decisiones arbitrales”, dice el comunicado de los brumosos.

