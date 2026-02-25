Deportes

¿Europeo o sudamericano? Este miércoles es un día clave en la escogencia del técnico de la Selección

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, reveló que este miércoles es clave en la elección del nuevo seleccionador

Por Yenci Aguilar Arroyo

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, afirmó que este miércoles se podría escoger al entrenador de la Selección Nacional.

El dirigente atendió a los medios en una actividad organizada por FIFA y dijo que, por la tarde, se analizarán a los candidatos.

Recordemos que la semana pasada, el director de Selecciones Nacionales, Ronald González, Maroto y el vicepresidente de la Federación, Sergio Hidalgo, tuvo entrevistas con el español Robert Moreno, el neerlandés Patrick Kluivert y el argentino Fernando Batista.

Robert Moreno es uno de los candidatos para convertirse en técnico de la Selección Nacional. Foto: archivo. (Manu Fernandez/AP)

Las declaraciones de Osael Maroto

Esto dijo Maroto sobre la escogencia del nuevo entrenador:

“Hoy (miércoles) es un día importante, siempre y cuando lleguemos a la escojencia. En la reunión que tenemos en horas de la tarde, Ronald dará su sugerencia y esperemos que se tome una decision.

“Todos están al tanto de posibilidades económicas, expectativas y están bastante alineados en los detalles, pero en temas de contratos y demás pueden tener diferencias y esperemos tener una posición final”, afirmó.

28/02/2025, San José, Estudio Grupo Nación, entrevista con Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.
Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, dijo que este miércoles podría escogerse al técnico de la Selección Nacional. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

El presidente recalcó que los representantes de los entrenadores están de acuerdo con las condiciones que ofrece la Fedefútbol.

“Hablamos con representantes y todos están de acuerdo, con cuerpos técnicos, premios y demás.

“Lo otro sería punto y coma en el contrato, puede haber algún reto que podamos tener a la hora de escoger al entrenador”, afirmó.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

