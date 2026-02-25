¿Europeo o sudamericano? Este miércoles es un día clave en la escogencia del técnico de la Selección

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, afirmó que este miércoles se podría escoger al entrenador de la Selección Nacional.

El dirigente atendió a los medios en una actividad organizada por FIFA y dijo que, por la tarde, se analizarán a los candidatos.

Recordemos que la semana pasada, el director de Selecciones Nacionales, Ronald González, Maroto y el vicepresidente de la Federación, Sergio Hidalgo, tuvo entrevistas con el español Robert Moreno, el neerlandés Patrick Kluivert y el argentino Fernando Batista.

LEA MÁS: Un argentino se mete en la terna para elegir al nuevo técnico de la Selección Nacional

Robert Moreno es uno de los candidatos para convertirse en técnico de la Selección Nacional. Foto: archivo. (Manu Fernandez/AP)

Las declaraciones de Osael Maroto

Esto dijo Maroto sobre la escogencia del nuevo entrenador:

“Hoy (miércoles) es un día importante, siempre y cuando lleguemos a la escojencia. En la reunión que tenemos en horas de la tarde, Ronald dará su sugerencia y esperemos que se tome una decision.

“Todos están al tanto de posibilidades económicas, expectativas y están bastante alineados en los detalles, pero en temas de contratos y demás pueden tener diferencias y esperemos tener una posición final”, afirmó.

Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, dijo que este miércoles podría escogerse al técnico de la Selección Nacional. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

LEA MÁS: Costa Rica enfrentará a Jordania e Irán en amistosos previos al Mundial

El presidente recalcó que los representantes de los entrenadores están de acuerdo con las condiciones que ofrece la Fedefútbol.

“Hablamos con representantes y todos están de acuerdo, con cuerpos técnicos, premios y demás.

“Lo otro sería punto y coma en el contrato, puede haber algún reto que podamos tener a la hora de escoger al entrenador”, afirmó.