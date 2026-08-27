Everardo Rubio revela la medida que tomaron en el camerino de Herediano para intentar cambiar el rumbo

Herediano quedó fuera de la Copa Centroamericana en la fase de grupos nuevamente; sin embargo, el defensor rojiamarillo destacó una drástica medida que tomaron en el camerino para buscar cambiar el rumbo de las cosas.

Los florenses ya tenían la situación muy compleja para poder avanzar a los cuartos de final de este torneo; por ende, había poco en sus manos, pero lo que estaba, sí lo hicieron, y fue ganar el compromiso ante Antigua, después del bochornoso resultado del fin de semana en casa ante Sporting, en el que fueron vapuleados 0-3 en el Rosabalito.

Rubio aseguró que encerrona del sábado fue muy importante en el camerino. (Esteban Bermudez/ebermudez)

En dicho duelo, los dirigidos por Paulo Wanchope tuvieron una encerrona para decir las verdades en la cara y ayudar a mejorar al plantel, y la situación fue tal que duró un tiempo prolongado, que ocasionó que recibieran un castigo monetario por parte del Comité Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, ya que atrasaron la zona mixta del mencionado juego.

Ante esta situación, el mexicano del Team, Everardo Rubio, contó la importancia de tener este tipo de encerronas para buscar mejorar, algo que al menos sirvió para que ganaran este primer juego después, pese a que no lograron avanzar, pero por lo hecho anteriormente.

“Ayuda un montón, porque cuando uno no está haciendo bien las cosas, hay silencios, nadie quiere decir algo para no causar molestias en algunos, pero eso es bueno, ya que pasa hasta en la vida diaria, familiar, en la que hay que decir la verdad aunque muchas veces duele”.

LEA MÁS: Chepe Bomba no oculta su dolor tras el adiós de Plaza Amador a manos de Alajuelense

“Esa es la ayuda que uno necesita, cuando te dicen las cosas bien y uno ser responsable en eso, y eso hace ver los errores que está cometiendo. A nosotros nos ayudó mucho, ya que nos dijimos las cosas y cada uno enfocado con el compañero porque somos un equipo y se debe ver el compromiso que tenemos con la institución”, apuntó el defensa azteca.

Los rojiamarillos ahora tendrán la prueba para demostrar que van mejorando cuando visiten a los brumosos en el Fello Meza de Cartago el domingo a las 11 de la mañana.