Exárbitros Orlando Portocarrero y Ramón Luis Méndez siguen analizando partidos

Para los analistas arbitrales Orlando Portocarrero y Ramón Luis Méndez, desaparecidos de los análisis arbitrales en las transmisiones de FUTV, la vida no les ha cambiado mucho.

Orlando Portocarrero analiza los juegos en su estudio en la casa por diversión y para seguir actualizado.

Ambos siguen analizando los encuentros de la primera división para intereses propios, pues el gusanillo del arbitraje es como el del futbolista, no es fácil dejarlo.

La Teja adelantó en la edición del 18 de marzo, antes del último parón del torneo, para dar espacio a la selección nacional en la eliminatoria mundialista, que FUTV eliminaría los análisis de las transmisiones, aunque en ese momento el director de contenido, Gabriel Vargas, ni lo negó, ni lo confirmó.

“Constantemente se evalúan nuevas oportunidades de negocio y el remozamiento de los programas para ofrecer una mejor transmisión o un mejor producto al televidente”, expresó al respecto en ese momento Vargas.

[ Futv eliminaría los análisis arbitrales de las mejengas ]

Sin embargo, Portocarrero sigue trabajando para Repretel en partidos de la Sele, tanto masculina como femenina, ejemplo de ello fue este sábado, cuando analizó la mejenga entre la Tricolor femenina y Curazao.

Además, dice que también sigue analizando los encuentros en un estudio en su casa por entretenimiento, para intercambiar material con otros colegas y hasta para recopilar material de enseñanza para los que van para arriba.

“No es lo mismo porque cuando lo analizamos en la tele tenemos tres o cuatro monitores en tiempo real y otro con un retardo de un segundo y muchas veces no estamos seguros y debemos rebobinar.

“Ahora acondicioné un estudio que con la pandemia debí hacer para dar clases virtuales y allí tengo un monitor grande y con algunos dispositivos y aplicaciones analizamos los partidos. Los grabamos y compartimos material con exárbitros”, expresó Portocarrero.

En el caso de Ramón Luis Méndez, su rutina varió menos pues sigue haciendo análisis para Canal 7, para los resúmenes deportivos y lo siguen llamando a las transmisiones propias del canal, como fútbol femenino o partidos de la selección.

“Me siento totalmente igual. Siempre veo los partidos para analizarlos para el análisis en el resumen deportivo de los domingos. Mi relación laboral es con Televisora de Costa Rica y no me ha cambiado la vida”, expresó Ramón Luis.

Los analistas comentan si una jugada estuvo bien señalada o si más bien, el árbitro se equivocó. (Jose Cordero)

Ambos indicaron que en la calle algunos aficionados les han preguntado por qué ya no están haciendo análisis.

“Se extrañan porque, por ejemplo, uno no está en los partidos de Alajuelense, que son de Repretel. Creo que es un proceso de asimilación, pero no es un no definitivo, hay que darle tiempo al tiempo y si en FUTV toman la decisión de volver a contar con uno, yo iría con todo el gusto. Esa es otra razón para analizarlos, para estar bien preparado”.

A Méndez también le han preguntado por su ausencia.

“Creo que la gente estaba acostumbrada a los análisis arbitrales, pero los seguiré dando en Teletica Deportes, no pasa nada. Algunos lo han dicho (que lo extrañan), otros pueden estar contentos de que no haya más análisis”, expresó.

En ese punto, Portocarrero cree firmemente que el trabajo que ellos hacen en la tele es necesario para el aficionado.

“Permiten un punto de vista formativo para la gene y al árbitro crecer. Nosotros al estar en tele masificamos y para eso el analista debe ser responsable, objetivo y respetuoso”, dijo.

Ramón Luis Méndez sigue saliendo en los resúmenes deportivos de Teletica.

De acuerdo

Ernesto Soto, aficionado del fútbol nacional, manifestó estar de acuerdo con que hayan quitado los análisis pues son poco profesionales, sobre todo el de un canal.

“No soporto cuando tratan de imponer un criterio sobre los demás panelistas cuando el sentido común dice otra cosa (...) critican a una persona que tuvo una fracción de segundo (para decidir)”, consideró.

[ Orlando Portocarrero enseña sobre arbitraje cada vez que Repretel transmite fútbol ]

Anabell Arroyo, otra aficionada, en cambio, cree que hubo jugadas dudosas desde que no están y que se han quedado con las ganas de conocer un criterio más profesional.

“Creo que hacen falta, son parte de las transmisiones. Muchas veces hasta son el picantico que le hace falta al partido y mucha de la polémica que se genera es por ellos. Espero que los pongan de nuevo”, comentó.