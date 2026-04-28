Excampeón con Saprissa es nuevo fichaje del equipo de Kevin Jiménez

El periodista Kevin Jiménez fichó para su club de futsala a un excampeón del Deportivo Saprissa como lo es Jeiner Ballestero.

El jugador del equipo del comunicador fue campeón en la institución morada en el Clausura 2021 y hasta incluso marcó un tanto con los de Tibás en la máxima categoría.

Ballestero es nuevo fichaje del equipo de Kevin Jiménez (Rafael Pacheco Granados)

Ballestero anotó un gol en el Ricardo Saprissa en un juego ante Pérez Zeledón hace cinco años y en total participó en siete compromisos.

“Estamos muy contentos de que Jeiner se incorpore al equipo y que haya tenido un paso por primera división de fútbol; eso sí, ha jugado futsal, primero jugó sala y se fue al fútbol.

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“Es un grandísimo jugador y esperamos que pueda estar con nosotros mucho tiempo y nos pueda dar alegrías“, dijo el periodista sobre la llegada del jugador que viene de Aserrí.

“Inició bastante bien; Diego Zúñiga, que es el gerente deportivo, quería traerlo hace tiempo y estaba decidiendo si seguía en fútbol o futsal y, gracias a Dios, se decidió para estar con nosotros y ahora esperamos que pueda conseguir los objetivos que tenemos”, mencionó Kevin a La Teja.