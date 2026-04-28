Excampeón con Saprissa es nuevo fichaje del equipo de Kevin Jiménez

El periodista Kevin Jiménez fichó para su club de futsala a un excampeón del Deportivo Saprissa como lo es Jeiner Ballestero.
El jugador del equipo del comunicador fue campeón en la institución morada en el Clausura 2021 y hasta incluso marcó un tanto con los de Tibás en la máxima categoría.
Ballestero anotó un gol en el Ricardo Saprissa en un juego ante Pérez Zeledón hace cinco años y en total participó en siete compromisos.
“Estamos muy contentos de que Jeiner se incorpore al equipo y que haya tenido un paso por primera división de fútbol; eso sí, ha jugado futsal, primero jugó sala y se fue al fútbol.
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“Es un grandísimo jugador y esperamos que pueda estar con nosotros mucho tiempo y nos pueda dar alegrías“, dijo el periodista sobre la llegada del jugador que viene de Aserrí.
“Inició bastante bien; Diego Zúñiga, que es el gerente deportivo, quería traerlo hace tiempo y estaba decidiendo si seguía en fútbol o futsal y, gracias a Dios, se decidió para estar con nosotros y ahora esperamos que pueda conseguir los objetivos que tenemos”, mencionó Kevin a La Teja.