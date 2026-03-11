Exfutbolista de Saprissa le dedica un sentido mensaje a su mamá fallecida

Una exfutbolista de Saprissa le dedicó un sentido mensaje a su madre, en el día de su cumpleaños.

Se trata de la delantera Verónica Matarrita, quien en diciembre perdió a su madre, la señora Beatriz Barahona Barrios.

Recordemos que Verónica tiene una hermana gemela, llamada Mónica, quien continúa en el cuadro morado, y es prima del volante saprissista Alberth Barahona.

La futbolista de Saprissa Verónica Matarrita le dedicó un sentido mensaje a su madre.

El mensaje de Verónica Matarrita

En sus redes sociales, Matarrita publicó una historia con varias fotos al lado de su mamita y escribió:

“Feliz cumpleaños hasta el cielo. Te amo, Ma”.

Doña Beatriz falleció a finales de diciembre, según dio a conocer Saprissa. Unos días después, se anunció la salida de Verónica al River Plate de Argentina.

