Exfutbolista de Saprissa le dedica un sentido mensaje a su mamá fallecida

Una exfutbolista de Saprissa le dedicó un sentido mensaje a su madre, en el día de su cumpleaños.
Se trata de la delantera Verónica Matarrita, quien en diciembre perdió a su madre, la señora Beatriz Barahona Barrios.
Recordemos que Verónica tiene una hermana gemela, llamada Mónica, quien continúa en el cuadro morado, y es prima del volante saprissista Alberth Barahona.
El mensaje de Verónica Matarrita
En sus redes sociales, Matarrita publicó una historia con varias fotos al lado de su mamita y escribió:
“Feliz cumpleaños hasta el cielo. Te amo, Ma”.
Doña Beatriz falleció a finales de diciembre, según dio a conocer Saprissa. Unos días después, se anunció la salida de Verónica al River Plate de Argentina.
