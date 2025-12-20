Deportes

Saprissa también está de luto en las horas previas a la final ante Alajuelense

El Deportivo Saprissa comunicó este día el fallecimiento de Beatriz Barahona Barrios, madre de las jugadoras Mónica y Verónica Matarrita del equipo femenino y tía del futbolista Alberth Barahona, expresando su solidaridad con la familia en este momento de duelo

Por Eduardo Rodríguez

Saprissa visita esta noche el estadio Alejandro Morera Soto para buscar alargar el torneo a una gran final ante Alajuelense; sin embargo, horas antes, la institución tuvo la pérdida de un familiar.

Se trata de la madre de las jugadoras Verónica y Mónica Matarrita, del cuadro femenino, además de tía de Alberth Barahona, futbolista del primer equipo masculino.

Saprissa lamentó el fallecimiento de la madre de dos jugadores del primer equipo y tia de futbolista de la máxima categoría (Captura)

“Lamentamos el sensible fallecimiento de la señora Beatriz Barahona Barrios, madre de Mónica y Verónica Matarrita de Saprissa FF, así como tía de Alberth Barahona de nuestro equipo masculino. Le enviamos el más fuerte de los abrazos en estos momentos tan difíciles a toda su familia y allegados”, publicó Saprissa en sus redes sociales.

Saprissa visita a las 7 de la noche Alajuela, duelo que necesita ganar para alargar el torneo, o al menos empatar para intentar en penales llevarse la serie.

