Saprissa también está de luto en las horas previas a la final ante Alajuelense

Saprissa visita esta noche el estadio Alejandro Morera Soto para buscar alargar el torneo a una gran final ante Alajuelense; sin embargo, horas antes, la institución tuvo la pérdida de un familiar.

LEA MÁS: CCSS demostró con cuál equipo va para la final entre Alajuelense y Saprissa y calentó a las dos aficiones

Se trata de la madre de las jugadoras Verónica y Mónica Matarrita, del cuadro femenino, además de tía de Alberth Barahona, futbolista del primer equipo masculino.

Saprissa lamentó el fallecimiento de la madre de dos jugadores del primer equipo y tia de futbolista de la máxima categoría (Captura)

“Lamentamos el sensible fallecimiento de la señora Beatriz Barahona Barrios, madre de Mónica y Verónica Matarrita de Saprissa FF, así como tía de Alberth Barahona de nuestro equipo masculino. Le enviamos el más fuerte de los abrazos en estos momentos tan difíciles a toda su familia y allegados”, publicó Saprissa en sus redes sociales.

Saprissa visita a las 7 de la noche Alajuela, duelo que necesita ganar para alargar el torneo, o al menos empatar para intentar en penales llevarse la serie.