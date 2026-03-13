Exfutbolista de Saprissa y pastor Ricardo Salazar enfrenta una dura pérdida

El exjugador Ricardo Salazar, quien defendió los colores del Deportivo Saprissa y de la Selección sub-23, enfrenta una dura pérdida.

El también pastor dio a conocer, en sus redes sociales, el fallecimiento de su madre, la señora Xinia Padilla, y le dedicó un sentido mensaje, en donde recordó algunos de los momentos que vivió junto a ella.

“Hoy diste tu último suspiro en esta tierra, pero despertaste teniendo en frente el Buen Pastor, a Cristo, tu Rey y Señor. Llegaste al lugar donde no hay tristeza ni dolor. ¡No más quimio! ¡No más muerte! Hoy te has encontrado con el autor de la vida. Con el Rey Jesús.

El exjugador Ricardo Salazar lamenta la pérdida de su señora madre. Foto: Instagram Ricardo Salazar. (Foto: Instagram Ricardo Salazar./Foto: Instagram Ricardo Salazar.)

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“Hoy estás más viva que cualquiera de nosotros. Gracias a Cristo solo es “hasta pronto”. Nos reencontramos en la eternidad. ¡Gracias Nina! Tu hijo que te ama Kiky (solo tú me decías así)“, escribió el exvolante.

Mensaje de despedida de Ricardo Salazar

“Nina: eras tan sola una jovencita cuando te empezó a crecer la barriga. Pronto te diste cuenta de que había una personita creciendo dentro de ti.

“No me es difícil imaginar cuántas ideas cruzaron por tu mente, el barrio era Zapote y suele decirse que en los pueblos chicos la cosa arde en grande...

“Te armaste de valor y decidiste darme la oportunidad de vivir. Fui el invitado de honor a tu boda con papi. Sin duda alguna fuiste el bastión de tu matrimonio y lograste sacar adelante a tus hijos.

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“Eres de una raza rara, capaz de lidiar con cuatro hijos, vender telas en la tienda La Gloria, fuiste agente de Daley, montarte en Tica Bus con toda tu prole más los metetes que correspondían y viajar desde Nicaragua a Tiquicia.

“Las últimas 21 semanas fueron especiales, navegamos juntos todo el evangelio de Juan. ¡Como lo disfrutaste! Memorizaste conceptos valiosos y eternos... ‘He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo’, ‘Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el Reino de Dios’, ‘¿Hagan todo lo que él diga?’, ‘Pedro (Nina), ¿me amas?’, respondiste ¡Sí!“, mencionó el exjugador en su cuenta de Instagram.