Deportes

Exfutbolista llora la muerte de su hijo de 5 años, luego de someterse a un trasplante de hígado

La tragedia golpea a un exfutbolista, ya que su hijo Emilio, de 5 años, falleció semanas después de haber recibido un trasplante de hígado

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo y El Universal / México / GDA

Un exfutbolista mexicano llora la muerte de su hijo de 5 años, quien falleció luego de someterse a un trasplante de hígado.

Se trata de Emilio Navarro, hijo del exmediocampista Fernando Navarro, quien jugó para clubes como el León, Toluca y Puebla, entre otros.

Según informó El Universal, en su sitio web, el 25 de octubre anterior, el pequeño salió del hospital luego de estar 75 días internado tras recibir de manera exitosa un trasplante de hígado.

“Después de 75 días en el hospital, Emi ya recibió su alta, es el primero de dos grandes pasos hacia su recuperación total.

LEA MÁS: Exseleccionado nacional irá a juicio por supuesto tráfico internacional de drogas

“Gracias a todos por sus oraciones, sus buenos deseos, su buena vibra y todo su apoyo. Gracias, gracias, gracias”, escribió en aquella ocasión Fer Navarro en sus redes sociales.

El exfutbolista mexicano Fernando Navarro llora la muerte de su hijo de 5 años. Foto tomada de El Universal.
El exfutbolista mexicano Fernando Navarro llora la muerte de su hijo de 5 años. Foto tomada de El Universal. (Foto tomada de El Universal. /Foto tomada de El Universal.)

La muerte del hijo de Fernando Navarro

El León, equipo donde más brilló Navarro dedicó unas palabras a su exjugador.

“El Club León lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Emilio Navarro Canales, hijo de nuestro querido amigo Fernando Navarro. Nos unimos a la pena que embarga a todos sus familiares”, escribieron en una esquela.

A mediados de año, la familia del niño recurrió a la plataforma GoFundMe, para buscar dinero y así operar al pequeño. La cirugía tenía un costo superior a los 3 millones de pesos (cerca de ¢81 millones).

LEA MÁS: Periodista de ESPN fulmina al Piojo Herrera y calificó así las excusas que dio tras fracasar con Costa Rica

En el sitio GoFundMe se actualizó su estado hace unas semanas, donde Emilio confirmó: “Ya tengo mi nuevo hígado y 40 días después aún estoy en el hospital, echándole muchas ganas para recuperarme”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Fernando NavarroEmilioTrasplante de hígado
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.