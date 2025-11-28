Exseleccionado nacional irá a juicio por supuesto tráfico internacional de drogas

El exdelantero costarricense Andy Furtado ya tiene fecha para sentarse en el banquillo de los acusados, por el presunto delito de tráfico internacional de drogas.

Furtado, quien jugó para equipos como Santos, Herediano y el Comunicaciones de Guatemala tiene una causa pendiente ante los tribunales. Furtado también jugó con la Selección Nacional.

“La Fiscalía Adjunta de Limón informó que la causa 21-000441-0472-PE se encuentra con señalamiento para juicio, el cual se realizará, según agenda del Tribunal Penal, entre el 31 de mayo y el 25 de junio del 2027.

“El despacho acusó a x personas de apellidos Anchía Pérez (mujer), Rojas Villalobos, Furtado Dixon, Camacho Jara, Cubero Rodríguez, Montoya Ortíz, Mora Monge y Simpson Smith, por el presunto delito de tráfico internacional de drogas”, informó el Ministerio Público, ante una consulta de este medio.

El exdelantero Andy Furtado ya tiene fecha para ir a juicio. Archivo.

¿Por qué Andy Furtado irá a juicio?

Furtado fue detenido en el 2021, junto a otros trabajadores de APM Terminals, porque supuestamente integraban dos “poderosas” bandas narcotraficantes que enviaban droga a Europa.

La Policía de Control de Drogas (PCD) realizó este martes 15 allanamientos para desarticular los dos supuestos grupos criminales que están ligados a un envío total de casi cinco toneladas (cinco mil kilos) de cocaína al Viejo Continente.

A inicios de setiembre del 2021, Furtado quedó libre, con medidas cautelares, como firmar cada 15 días, mantener un domicilio fijo y no molestar, perturbar o intimidar a los testigos de la causa.