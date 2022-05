Exjugador de Heredia y Saprissa dejó el fútbol para sacar su espíritu de modelo y presentador de televisión

Capaz y ahora en el modelaje encuentra a su media naranja. Foto: Cortesía

El nombre de Fabián Rojas no es extraño para los futboleros y ahora tampoco lo será para los expertos en moda o música, ya que decidió guardar la bola y sacar su potencial como modelo y presentador de televisión.

A sus 30 años, aquel prometedor futbolista que debutó con Herediano y mostraba grandes cosas, ha tenido que hacer a un lado su carrera deportiva porque le apostó al negocio familiar de la ropa, el fútbol no le aseguraba estabilidad.

Fabián decidió dedicarse a tiempo completo a lo que sí le resulta buen negocio, pues tiene que pensar en el bienestar suyo y el de sus cuatro hijos, el mayor tiene 10 años y el menor tiene 4.

A muchos les dará nostalgia ver esta foto de Fabián como jugador. Foto: Archivo GN

“Toda mi vida desde chiquillo me gustaron mucho las fotos y le saqué mucho al fútbol en ese aspecto, me gustaba andar en cámaras y programas de radio y yo me la creí, soy una persona que siempre se ha cuidado y me gusta siempre verme bien, entonces, para abaratar costos me dediqué a las fotos de la empresa y aproveché la imagen que había tenido en el fútbol, me valí de eso para ponerla a disposición”, contó Fabián.

El futbolista modela la línea de ropa llamada KSD, la diseña él mismo junto a su mamá, Cristina Bermúdez, quien también es la responsable de confeccionarla.

Como el negocio es familiar, también su papá, José Alexis Rojas, no el exportero de la Liga, y sus hermanas, María Fernanda y Gaudy, ponen de su parte en el mercadeo, ventas y distribución de la ropa.

La ropa es exclusiva y a buen precio asegura el futbolista. Foto: Cortesía

“Todos tenemos una función diferente en la empresa, mi mamá es costurera y diseñadora, ella saca un buen producto, todo al principio fue súper difícil, al principio vendíamos una camisa cada quince días, pero tenemos un lema de trabajo 100% calidad, a veces vendemos super barato pero de calidad. Mi mamá es super delicada, ella cose super fino y el cliente ha aceptado muy bien porque uno no se va a topar en la calle a otra persona con la misma camisa”, contó Fabián.

Unas de las particularidades de esta línea de ropa es que cada persona puede diseñar la suya, si así lo desea.

“Es en línea, en Facebook aparecemos como KSD y en nuestra página web la gente puede comprar en línea, diseñar su propia ropa, pudimos implementar eso porque trabajamos personalizado para que la gente pueda comprar lo que realmente quieran comprar, no lo que le quieran vender”, dijo sacando pecho por su marca.

La salvada es que ahora seguirá saliendo en tele, ya no con uniforme, tacos y espinilleras, pero sí presentando música en el Canal Ticavisión, de 2 a 3 de la tarde, todos los días en el programa Ritmo Joven que arrancará en los próximos días.

“Es vacilón porque sé lo que cualquiera puede saber de música, pero es algo que lo reta a uno, totalmente diferente, es diferente a lo que estoy acostumbrado”, confesó.

Fabián contó que siempre ha sido bueno para el trabajo, en Herediano hasta le cortaba el pelo a Francisco Calvo y otros compañeros. Foto: Cortesía

No le cierra las puertas al fútbol

Fabián desea que su distanciamiento de las canchas sea momentáneo porque considera que las condiciones que lo hicieron brillar siguen intactas y asegura que podría fácilmente jugar en Saprissa, Herediano o Alajuelense.

“Yo todavía no le cierro las puertas al fútbol, todas las noches oro y le digo a Dios que Él sabe que el fútbol es lo mio, mi sueño es jugar, pero en este momento no puedo insistir en algo porque Dios me está abriendo otra puerta”, comentó.

Con Saprissa vive eternamente agradecido, pues le curaron una grave lesión. Foto, Archivo GN

Rojas pasó hasta por Saprissa, pero no jugó, llegó con una lesión muy grave y aunque el Monstruo lo recuperó le fue imposible seguir en el club. Después empezó a rodar sin suerte por Municipal Liberia, Belén, Pérez Zeledón, Limón, Uruguay de Coronado y Antigua de Guatemala.

“Hace tres meses estaba entrenando con Escazuceña, uno quisiera estar ahí, pero la realidad es otra, es difícil porque no he aceptado que estoy fuera del fútbol porque fue lo que hice desde niño, pero Dios lo pone donde uno tiene que estar no donde uno quiere”, dijo.

“El último torneo lo jugué con Palmares con Heiner Segura, hice bastantes goles, pero en el último partido salí lesionado, ‘Macho’ Mora me llamó para que fuera a Escazuceña y la verdad como que me jalaba más la empresa porque los de segunda no pagan lo que uno se merece y es más complicado”, agregó.

La vida falsa del futbolista

Fabián también recuerda cuando lo tenía todo, plata, fama y cuanta cosa se le ocurriera. Todo mundo lo reconocía en la calle y eso le levantaba el ego.

“La vida del futbolista es una vida falsa, uno tiene las cosas muy rápido y muy rápido se le van, los que la saben manejar, la plata, están en Europa haciendo mucho dinero. De mis 18 a los 23 años, lo digo con toda sinceridad, me porté mal, conocí a una muchacha, quise hacer las cosas bien, pero no funcionaron, tengo dos años de estar soltero, pero las cosas pasan para bien porque he crecido mucho, no en el fútbol, pero sí a nivel empresarial, soy más maduro, emprendedor, analizo más las cosas”, dice Rojas.

Él confiesa que salía demasiado de fiesta y nunca descansaba como debía, eso le afectó mucho. Aunque reconoce que nunca ha sido de tomar alcohol ni drogas. Asegura que por las lesiones perdió un contrato para irse a Noruega.