Exjugador de Saprissa enfrenta una dura pérdida familiar

El exjugador del Saprissa también había sufrido la muerte de su mamá recientemente

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Exjugador de Saprissa enfrenta una dura pérdida familiar. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Alejandro “Tano” Cabral, exjugador de Saprissa, atraviesa un momento muy doloroso, tras la muerte de su padre, don Jesús Alfredo Cabral.

La noticia fue confirmada por el propio defensor, a través de sus redes sociales.

“Vuela alto, querido viejo. Te voy a extrañar mucho. Gracias infinitamente por todo lo que has hecho por mí, gracias por todos los momentos lindos y malos que hemos pasado. Descansa en paz, viejo querido, te amo”, escribió el futbolista.

Hace poco, el jugador también había enfrentado la pérdida de su madre, como él mismo lo compartió.

Actualmente, el defensor argentino milita en el Guastatoya de Guatemala, y en el Torneo de Apertura 2018 defendió los colores morados con Saprissa.

Alejandro Cabral
Esta fue la publicación compartida por Alejandro Cabral. (Alejandro Cabral/Instagram)
Alejandro Cabral
Hace poco el jugador perdió también a su mamita. (Alejandro Cabral/Instagram)
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

