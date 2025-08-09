Exjugador de Saprissa enfrenta una dura pérdida familiar

Alejandro “Tano” Cabral, exjugador de Saprissa, atraviesa un momento muy doloroso, tras la muerte de su padre, don Jesús Alfredo Cabral.
LEA MÁS: Fichaje de Marcos Escoe en Saprissa generó todo un polvorín y aficionados hacen un reclamo
La noticia fue confirmada por el propio defensor, a través de sus redes sociales.
“Vuela alto, querido viejo. Te voy a extrañar mucho. Gracias infinitamente por todo lo que has hecho por mí, gracias por todos los momentos lindos y malos que hemos pasado. Descansa en paz, viejo querido, te amo”, escribió el futbolista.
LEA MÁS: La vida de Adonis Hilario lejos del Saprissa y lo que más extraña de Costa Rica
Hace poco, el jugador también había enfrentado la pérdida de su madre, como él mismo lo compartió.
LEA MÁS: Paulo Wanchope reaccionó así tras plantearle un reencuentro con Marcel Hernández
Actualmente, el defensor argentino milita en el Guastatoya de Guatemala, y en el Torneo de Apertura 2018 defendió los colores morados con Saprissa.