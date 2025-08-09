Exjugador de Saprissa enfrenta una dura pérdida familiar. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Alejandro “Tano” Cabral, exjugador de Saprissa, atraviesa un momento muy doloroso, tras la muerte de su padre, don Jesús Alfredo Cabral.

La noticia fue confirmada por el propio defensor, a través de sus redes sociales.

“Vuela alto, querido viejo. Te voy a extrañar mucho. Gracias infinitamente por todo lo que has hecho por mí, gracias por todos los momentos lindos y malos que hemos pasado. Descansa en paz, viejo querido, te amo”, escribió el futbolista.

Hace poco, el jugador también había enfrentado la pérdida de su madre, como él mismo lo compartió.

Actualmente, el defensor argentino milita en el Guastatoya de Guatemala, y en el Torneo de Apertura 2018 defendió los colores morados con Saprissa.

Esta fue la publicación compartida por Alejandro Cabral. (Alejandro Cabral/Instagram)