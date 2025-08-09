Paulo Wanchope reaccionó así tras plantearle un reencuentro con Marcel Hernández

Paulo Wanchope y Marcel Hernández trabajaron en dos ocasiones juntos en el Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Saprissa está en búsqueda de un delantero de forma urgente y un nombre que muchos han sugerido para el próximo torneo, cuando podría estar libre pues acaba contrato con Herediano, es el del cubano Marcel Hernández.

El isleño está en los últimos seis meses de su contrato con el Team, por lo que si el Monstruo u otro equipo quiere negociar con el atacante, las normas de FIFA lo permiten sin problemas.

A Chope le consultaron este viernes si le gustaría reencontrarse con el goleador, con quien lo une una historia muy cercana, pues fue el único técnico en Costa Rica que aceptó darle una oportunidad y ver de qué estaba hecho el jugador cuando llegó a Tiquicia.

LEA MÁS: Paulo Wanchope reveló si llegada de Marcos Escoe cierra o no el mercado de fichajes de Saprissa

El técnico se negó a responder preguntas con base en supuestos.

“No me puedo referir a un jugador que está en otro club y que tiene contrato. No me puedo referir porque no sabemos qué va a pasar”, respondió.

Paulo y Marcel estuvieron en Cartaginés en dos etapas, en la última tuvieron algunos roces que incluso se hicieron públicos luego que el jugador encaró al entrenador en un partido ante Sporting FC tras anotar un gol.

LEA MÁS: Marcel Hernández se confesó con La Teja sobre su futuro con Herediano y su faceta como empresario

“Hubo una equivocación de mi parte. Lo que me duele es que no estaba enojado, sino que hice el gesto sin estar molesto. Es lo que más me duele, porque no fue que salí del partido o estaba enojado, sino que se dieron temas anteriores (durante el juego) y ahí surgió la equivocación. Ahora me queda aprender de esto”, comentó entonces el cubano.

Sin renovar en Herediano

Marcel aseguró hace unos días que de momento no tiene nada concreto con el Team para renovar.

“Por el momento no hay nada. Hubo un acercamiento, pero no llegó a lo que yo quería. Por lo demás, es pensar en el día a día. Para mí es eso: disfrutar el día a día. Estoy disfrutando muchísimo, estoy feliz, tranquilo, dando el 150% en función del grupo”, dijo.

LEA MÁS: Marcel Hernández dice, sin filtros, cuál es el favorito para ganar la Copa Centroamericana

Por su parte, Jafet Soto detalló este viernes cómo está la situación con el cubano.

“En el tema de Marcel, ahí estamos. Hemos aprendido a tener paciencia. Marcel está entrenando bien, trabajando bien. Él tiene contrato con nosotros hasta diciembre y mientras tenga contrato con nosotros lo vamos a considerar. Es un profesional y esperamos que siga acá el tiempo que tenga que seguir y esté feliz, así como nosotros estamos felices”, comentó el presi florense.