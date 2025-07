Marcel Hernández se confesó con La Teja sobre su futuro con Herediano y su faceta como empresario

Marcel Hernández fue premiado como el mejor extranjero del Apertura 2024, el lunes anterior. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

A las puertas de un nuevo torneo con el Herediano, Marcel Hernández no solo se ilusiona con seguir brillando como goleador, sino que reafirma su papel como empresario.

El jugador cubano quiere seguir rompiendo las redes y aumentar la cuota de anotaciones que marcó en el Clausura 2025, cuando hizo 5 pepinos, pero además, quiere seguir creciendo como empresario y tener éxito fuera de la cancha con los diferentes negocios que ha emprendido desde que llegó a Costa Rica en el 2018.

“Quiero seguir peleando el goleo, el aficionado también lo espera y cuando no soy primero, soy segundo, soy tercero, entonces yo creo que más allá de lo que yo quiera como meta personal, que siempre es algo que está ahí latente, es lo que siempre esperan de mí”, destacó.

Marcel tiene contrato con los bicampeones nacionales hasta diciembre y no le hace mente al futuro: se enfoca en disfrutar el presente y desde este domingo está decidido a romper las redes en la Recopa, partido que enfrentará a Heredia ante Alajuelense, a las 4 de la tarde, en el estadio “Fello” Meza y que usted podrá ver por la pantalla de FUTV.

En la actualidad, Marcel tiene su marca de ropa deportiva y una empresa de repuestos para autos. Instagram Marcel Hernández. (Instagram Marcel Hernández. /Instagram Marcel Hernández.)

“Estoy muy feliz, contento de como ha venido aconteciendo todo y me siento tranquilo, también en paz con el trabajo que se ha hecho, con todo lo que se ha logrado como grupo.

“El aficionado al Herediano está muy safistecho con todo lo que se hizo y también es gracias a ese grupo de jugadores que ya no están con el club, pero que fueron vital para lograr el bicampeonato”, afirmó.

Ganador. El lunes anterior, durante la gala de premios Unafut a lo mejor de la temporada 2024-2025, Marcel se dejó dos reconocimientos: goleador del Apertua 2024, al anotar 10 tantos, y mejor extranjero del Apertura 2024.

El delantero tiene su propio taller de confección de ropa. Instagram Marcel Hernández. (Instagram Marcel Hernández. /Instagram Marcel Hernández.)

Pensando en el presente

El jugador habló de la pretemporada y de las primeras semanas bajo el mando del técnico Pablo Salazar.

“Pablo es alguien de la casa, que conocemos, que entiende mucho al jugador, sabe cómo llegarnos a a nosotros los jugadores para congeniar, para hacer un mejor trabajo dentro de la cancha. Él fue parte vital del bicampeonato.

“Entonces, por ese lado estamos tranquilos y tratando de entender su idea de juego. En esto también es importante reconocer a los compañeros, la perseverancia, el hambre de querer lograr cosas importantes y todo esto nos ha hecho crecer en lo individual y lo colectivo”, destacó.

Marcel marcó 5 goles en el Clausura 2025. Prensa CSH. (La Nación/Cortesía: Herediano)

¿Qué piensa Marcel de su futuro como futbolista?

“Es complicado pensar en el futuro en estos momentos, me enfoco mucho en el presente, trato de vivir el día a día como como si fuera el último, porque uno no sabe cuando pueden pasar cosas difíciles.

“Creo que más allá de pensar en el futuro, si sigo o no en el Herediano, seguramente pasará mucha agua durante estos 6 meses y a partir de ahí decidiremos si ellos quieren que me quede o no y si para mí es rentable quedarme no. Y de momento estoy tranquilo, feliz porque estamos haciendo un buen trabajo”, destacó el futbolista, de 36 años.

Emprender

En la actualidad, el jugador caribeño tiene su marca de ropa deportiva y tiene una empresa que importa repuestos de vehículos.

Guadalupe FC, equipo recién llegado a la primera división es una de las instituciones que luce la ropa deportiva del jugador y Marcel reconoció que es complicado emprender, pero le gusta dedicarse a los negocios.

“No es fácil, porque en mi caso, tengo que llevarlo de la mano con el fútbol. Luego de los entrenos, de los partidos, necesito descansar, porque trabajo con mi cuerpo, pero al mismo tiempo hay que estar preocupado por una serie de cosas que que a veces hasta se nos van de la mano.

Los jugadores de Guadalupe, equipo recién ascendido a la primera división, luce los uniformes confeccionados por la marca de Marcel. Prensa GFC. (La Nación/Cortesía Guadalupe FC)

“Todo eso puede ser estresante, pero a la vez es bonito, porque esto me ha hecho crecer. Ahorita estamos con Guadalupe, tenemos muchos equipos de voleibol patrocinados y próximamente quiero hacerlo también con el deporte individual, y además, devolverle a Costa Rica un poco de todo lo que me ha dado.

Hernández se confesó y dijo si el ser empresario es más difícil que estar dentro de la cancha.

“Creo que la vida empresarial es un poquito más compleja, pero no tiene tantos sacrificios como el fútbol.

“El fútbol lleva mucho sacrificio porque trabajas con tu cuerpo, porque tienes que comer bien, tienes que alimentarte bien y más allá de que uno quiera hacer muchas cosas, siempre tiene que dormir bien, descansar a las 8 horas, es decir, llevo un tratamiento diferenciado que como empresario pues no tengo preocupación”, aseguró.