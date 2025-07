Adrián de Lemos se retiró, regresó a Costa Rica y el equipo de sus amores le abrió las puertas

Adrián de Lemos inicia una nueva etapa como preparador de porteros en el Herediano. Cortesía. (Cortesía./Cortesía.)

Tras ocho años defendiendo porterías en Guatemala, el reconocido arquero Adrián de Lemos le confirmó a La Teja su retiro definitivo del fútbol profesional y su regreso a Costa Rica, cerrando así un capítulo de su carrera que lo vio brillar en equipos como Herediano y Saprissa.

El guardameta, de 42 años, su esposa, Tania, y sus hijos, Noah y Ariela, hicieron maletas a mediados de junio para comenzar una nueva vida en Tiquicia, luego de su paso por equipos como el Antigua y el Guastatoya, con el que decidió colgar los tacos.

El portero costarricense Adrián de Lemos se retiró de las canchas, luego de 8 años de jugar en Guatemala. Cortesía. ( Cortesía. /Cortesía.)

De Lemos, quien jugó en otros clubes como Pérez Zeledón, Santos y Cartaginés, no está perdiendo el tiempo y ya tiene trabajo en la que asegura es su casa, el Herediano. El arquero debutó en el 2003 con la camisa del Team.

Además, está defendiendo los colores del Real BullDogz, equipo de la Seven Pro League, un formato de fútbol 7 que inició en mayo y que está a cargo del comediante Mario Chacón, de La Media Docena.

El exportero, su esposa, Tania, y sus hijos, Ariela y Noah, están felices de la vida en Tiquicia. Cortesía. ( Cortesía. /Cortesía.)

Un adiós

- ¿Está retirado del fútbol profesional?

Sí, finalizó mi ligamen con el Guastatoya y tomamos la decisión de no jugar más, me retiré en mayo cuando terminó el torneo. Desde hace un año venía valorando el retiro, lo conversé con mi esposa y mis hijos y vi que era el momento de dar un paso al costado.

No fue por rendimiento ni nada por el estilo, simplemente quiero disfrutar más a la familia, porque he sacrificado mucho a mis hijos y aunque es un momento que uno no quiere que llegue, no me costó tomar la decisión.

Ahora quiero seguir ligado al fútbol y a eso voy, antes de irme para Guatemala saqué mi licencia de entrenador.

De Lemos llegó al Guastatoya en el 2019. Cortesía. ( Cortesía. /Cortesía.)

- ¿A qué se dedica ahora que regresó al país?

Conversé con Jafet (Soto) y me dio chance para llegar a Herediano, como preparador de porteros, con el primer equipo y con las ligas menores.

Y en uno de los entrenamientos me encontré con el Mambo (Víctor Núñez) y entre broma y broma salió el tema de la Seven Pro League, me preguntó si quería jugar y le dije que sí y me ha gustado mucho la experiencia, porque me reencontré con personas a las que enfrenté y que hace mucho tiempo no veía.

- ¿Hace cuánto se comunicó con Jafet para ser preparador de porteros?

Regresamos a Costa Rica el 12 de junio y unos días antes conversé con él, le pregunté si podía regresar a mi casa y me reuní con él, con el gerente deportivo, Gustavo Pérez, y comenzamos a ver en dónde les podía ayudar.

Surgió la idea de de colaborar en la primera con Miguel Segura y colaborar con la categoría U-19, que ahorita estoy como asistente.

Su último club en Costa Rica fue el Club Sport Cartaginés. José Cordero. (Jose Cordero)

Un sueño

- ¿Qué le dejó su paso por Guatemala?

Fue mi primera experiencia jugando en el exterior, era algo que había soñado toda mi vida, porque cuando inicié mi carrera me propuse tres cosas.

La primera era jugar en la primera división y gracias a Dios se me dio. La segunda era conformar una selección nacional y pude jugar con la sub-23 y la Mayor. La tercera era jugar en el extranjero y llegó tarde, pero llegó.

Lo logré cuando tenía 34 años y el llegar a Guatemala me dio un segundo aire, nos ayudó en el entorno familiar y fuimos muy felices. La gente, las amistades que hicimos, la buena comida y estoy agradecido por las puertas que se me abrieron y no tengo queja de nada.

En este momento, Adrián juega en la Seven Pro League, un torneo de Fútbol 7. Instagram Adrián de Lemos. ( Cortesía. /Cortesía.)

- ¿Cuánto ha cambiado Costa Rica desde que se fue a Guatemala en el 2017?

Bastante, he preguntado cosas como el manejo del carro, qué cosas hay que andar y la documentación, porque han cambiado un montón de cosas.

La economía, se nota una gran diferencia con la de Guatemala y lo notamos a la hora de ir a comprar el diario, pero poco a poco nos vamos acoplando a la diferencia de precios y demás.

- ¿Qué representa Jafet Soto en la vida de Adrián de Lemos?

Es una gran persona, un gran excompañero, un gran amigo, porque eso es, la verdad así es como lo conozco. Es una persona que me ha dado mucho, sinceramente, y le agradezco por darme la oportunidad de cumplir mi sueño de jugar en el extranjero y ahora que me abrió las puertas del club.

- ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene con él?

El día en que se retiró, el día de su último partido (en enero del 2009, contra Brujas) y cerró su carrera con un gol, son momentos que uno no olvidará porque ese gol nos dio la victoria y es un momento importante para él.

Para el olvido

- Hace poco se llevó un susto, cuando recibió un bolazo y quedó inconsciente...

Fue un un día para olvidar, porque yo no tenía ni que jugar el partido (contra el Deportivo Malacateco). Estaba enfermo, tenía 38, 39 grados de temperatura, andaba con dolor de cuerpo y de huesos, salí al calentamiento y con cada pelota que yo pateaba me dolían hasta las articulaciones y todo.

Tenía las defensas muy bajas, pero por terco quería jugar y cuando recibí el golpe insistía en que quería seguir jugando. La bola iba hacia parte de mi mandíbula y parte de la sien y por el bombazo perdí el conocimiento por completo, yo no me acuerdo, pero he visto los videos.

El exportero siente un gran afecto por su excompañero Jafet Soto. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- ¿Qué recuerda de ese momento?

Cuando recibí el golpe me fui de frente, la cancha era sintética, muy mala y parecía que estaba jugando como en el cemento, al caer de frente me golpeo la nariz, me rompí por dentro los labios y no me di cuentas de nada hasta que llegué al hospital.

Dicen mis compañeros que yo trataba de levantarme y le decía al doctor que me dejara jugar, que el partido debía seguir y, al rato, cuando recobré el conocimiento, iba en una ambulancia. Y soy tan terco que salí del hospital, me fui con el suero pegado y regresé con el equipo, para trasladarme a mi casa, una vez que terminó el partido.