Exjugador de Saprissa, Herediano y Alajuelense estaría cerca de fichar con Cartaginés

Alajuelense fue el último equipo grande de Yael López en Costa Rica (Prensa Alajuelense)

El Cartaginés está cerca de cerrar un fichaje más, una cara muy conocida en el fútbol de Costa Rica con experiencia en los otros equipos grandes en Tiquicia, el lateral Yael López.

Fuentes cercanas le confirmaron a La Teja que la negociación con los brumosos está cerca de cerrarse y la fe es que se concrete pronto.

Ambas partes tienen buena disposición de cerrar el trato con lo que Yael además estaría entrando en un club muy exclusivo de los jugadores que han estado en los cuatro equipos grandes de Costa Rica,

López llegó al Saprissa en el 2019 a préstamo de Carmelita, un año después los verdolagas lo enviaron al Herediano en el 2020 y en el 2022 firmó por Alajuelense, con los que estuvo hasta el 2024 y de allí pasó a Guanacasteca.

Yael López llegó en enero al Boyacá Chico de Colombia. Foto: Cortesía Yael López (Cortesía Yael López/Cortesía Yael López)

A partir de enero del 2025 tuvo su primera experiencia como legionario con el club Boyacá Chico de Colombia, con quien se mantiene actualmente y tiene contrato hasta diciembre, detalle que se está negociando para poder volver a Tiquicia.

López fue campeón nacional con Saprissa y Herediano y del Torneo de Copa con Alajuelense.

En Cartaginés necesitan a un lateral derecho, pues con la lesión de José Luis Quirós, únicamente Carlos Barahona juega en esa posición.

