Deportes

Exjugador de Saprissa, Herediano y Alajuelense estaría cerca de fichar con Cartaginés

Cartaginés está cerca de cerrar un fichaje con mucho recorrido en el fútbol costarricense y en equipos grandes

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado
Alajuelense fue el último equipo grande de Yael López en Costa Rica (Prensa Alajuelense)

El Cartaginés está cerca de cerrar un fichaje más, una cara muy conocida en el fútbol de Costa Rica con experiencia en los otros equipos grandes en Tiquicia, el lateral Yael López.

Fuentes cercanas le confirmaron a La Teja que la negociación con los brumosos está cerca de cerrarse y la fe es que se concrete pronto.

LEA MÁS: Yael López busca relanzar su carrera en una tierra que lo adaptó como un paisano más

Ambas partes tienen buena disposición de cerrar el trato con lo que Yael además estaría entrando en un club muy exclusivo de los jugadores que han estado en los cuatro equipos grandes de Costa Rica,

López llegó al Saprissa en el 2019 a préstamo de Carmelita, un año después los verdolagas lo enviaron al Herediano en el 2020 y en el 2022 firmó por Alajuelense, con los que estuvo hasta el 2024 y de allí pasó a Guanacasteca.

Yael López llegó en enero al Boyacá Chico de Colombia. Foto: Cortesía Yael López
Yael López llegó en enero al Boyacá Chico de Colombia. Foto: Cortesía Yael López (Cortesía Yael López/Cortesía Yael López)

LEA MÁS: Yael López habría sido víctima de una estafa millonaria por alguien que creía su amigo

A partir de enero del 2025 tuvo su primera experiencia como legionario con el club Boyacá Chico de Colombia, con quien se mantiene actualmente y tiene contrato hasta diciembre, detalle que se está negociando para poder volver a Tiquicia.

López fue campeón nacional con Saprissa y Herediano y del Torneo de Copa con Alajuelense.

En Cartaginés necesitan a un lateral derecho, pues con la lesión de José Luis Quirós, únicamente Carlos Barahona juega en esa posición.

LEA MÁS: Yael López no puede creer la diferencia de precios entre alquilar en Colombia y Costa Rica

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Yael LópezCartaginésAlajuelenseSaprissaHeredianoBoyacá ChicoColombia
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.